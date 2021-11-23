Советник президента: проблема мигрантов останется надолго, Минску ее решать невыгодно

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Проблема нелегальной миграции в Литве и других странах у внешних границ Европейского союза (ЕС) останется надолго, потому что решать ее минскому режиму невыгодно, говорит советник президента Дарюс Кулешюс.

По его словам, в последние дни несколько уменьшилось число мигрантов, которых разворачивают на границе, ситуация остается «стабильной, но напряженной», так как лишь небольшое число иностранцев было вывезено самолетом из Минска, а остальные желающие попасть в ЕС остались в Беларуси.

«У того же режима свои цели, им невыгодно решать эту проблему, потому что это опять же определенный способ оказывать давление, манипулировать и отвлекать внимание от внутренних проблем в Беларуси, нарушений прав человека, от политических заключенных и других вопросов. Эта ситуация не решается и она будет оставаться сложной долгое время», – сказал радиостанции Ziniu radijas главный советник президента Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности.

На его взгляд, сокращение числа мигрантов могло быть обусловлено изменением тактики Минска или инициативной ЕС начать технические переговоры о миграционном кризисе, но, по его словам, службы Литвы готовы к возвращению большого количества мигрантов.

Д. Кулешюс также предположил, что заметными в последнее время попытками вытолкнуть в Литву менее многочисленные группы мигрантов могут преследовать цель нащупать слабые места на границе или устроить «информационные провокации», снимая мигрантов и давая созданный по указке режима нарратив.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. незаконных мигрантов, с сентября на границе с Беларусью было развернуто более 7,3 тыс. человек, пытавшихся перейти границу в недопустимых местах.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в Литве была объявлена экстремальная ситуация.

В связи с тем, что на границе Беларуси с Польшей скопилось большое число нелегальных мигрантов, Сейм ввел на приграничных территориях Литвы на месяц чрезвычайное положение на месяц.