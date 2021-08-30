Спикер об акции 10 сентября: я услышала заверения о том, что митинг будет мирным

Спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен утверждает, что представители Литовского союза семей пообещали, что планирующий 10 сентября у здания сейма митинг будет мирным.
«Я услышала обещание того, что мероприятие 10 сентября будет мирным, что во время него не будут использоваться оскорбляющие символы, что оно будет иным, чем митинг 10 августа», – заявила глава парламента журналистам после состоявшейся встречи с представителями Союза семей.
Она также отметила, что получила требования к правящему большинству.
«Часть этих ожиданий могут быть рассмотрены, они связаны с образованием, с желанием того, чтобы образовательный процесс проходил слаженнее. Часть расходится с обязательствами правящей коалиции перед собственными избирателями. Однако, в любом случае, эти полученные и ожидания, я передам партнерам по правящей коалиции», – сказала спикер.
По ее словам, если говорить об образовании, организаторы митинга призывали отказаться от обязательного ношения масок. С сентября защитные маски должны будут носить все ученики и студенты при контактном обучении за исключением учеников начальных классов.
Списке также сказала, что представителей Союза семей также поднимали вопрос о том, что сейм не должен принимать решение о том, что руководитель сможет отстранить от обязанностей непривитых работников.
По ее словам, речь шла и об отмене платных тестов на коронавирус.
Глава парламента заявила, что на встрече был сделан шаг к деэскалации напряжения.
Встреча проходила во дворике парламента, поскольку у представителей союза не было «паспорта возможностей», который бы позволил войти в здание сейма.
После встречи представитель союза Артурас Орлаускас заявил, что спикер «впервые сделала шаг навстречу людям».
Десятого августа 5 тыс. человек собрались на митинг у сейма в Вильнюсе против ограничений, вводимых правительством для людей, которые не привились.
Часть участников акции держали плакаты, на которых представители власти сравнивались с лидерами нацистской Германии, а люди сравнивали противников вакцинации с евреями во время Второй мировой войны — прикрепили к одежде звезды Давида.
После митинга часть протестующих устроила беспорядки, в ходе которых пострадало 18 полицейских.
В ту ночь было задержано 29 человек, 9 из них суд разрешил оставить под стражей.