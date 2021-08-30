Спикер об акции 10 сентября: я услышала заверения о том, что митинг будет мирным

«Часть этих ожиданий могут быть рассмотрены, они связаны с образованием, с желанием того, чтобы образовательный процесс проходил слаженнее. Часть расходится с обязательствами правящей коалиции перед собственными избирателями. Однако, в любом случае, эти полученные и ожидания, я передам партнерам по правящей коалиции», – сказала спикер.

По ее словам, если говорить об образовании, организаторы митинга призывали отказаться от обязательного ношения масок. С сентября защитные маски должны будут носить все ученики и студенты при контактном обучении за исключением учеников начальных классов.

Списке также сказала, что представителей Союза семей также поднимали вопрос о том, что сейм не должен принимать решение о том, что руководитель сможет отстранить от обязанностей непривитых работников.

По ее словам, речь шла и об отмене платных тестов на коронавирус.

Глава парламента заявила, что на встрече был сделан шаг к деэскалации напряжения.

Встреча проходила во дворике парламента, поскольку у представителей союза не было «паспорта возможностей», который бы позволил войти в здание сейма.

После встречи представитель союза Артурас Орлаускас заявил, что спикер «впервые сделала шаг навстречу людям».

Десятого августа 5 тыс. человек собрались на митинг у сейма в Вильнюсе против ограничений, вводимых правительством для людей, которые не привились.

Часть участников акции держали плакаты, на которых представители власти сравнивались с лидерами нацистской Германии, а люди сравнивали противников вакцинации с евреями во время Второй мировой войны — прикрепили к одежде звезды Давида.

После митинга часть протестующих устроила беспорядки, в ходе которых пострадало 18 полицейских.

В ту ночь было задержано 29 человек, 9 из них суд разрешил оставить под стражей.