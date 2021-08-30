В сети появилось первое фото лидера талибов после его приезда в Афганистан

Фото ru.wikipedia.org

«Талибан» опубликовал фотографию своего лидера Хайбатуллы Ахундзады, который после приезда в Афганистан находится в Кандагаре. Фотоснимок в сети появился впервые после захвата талибами власти в стране.

Известно, что первым фото опубликовал в Twitter местный журналист Муслим Ширзад, который работал в издании TOLO News.

Напомним, то, что лидер движения «Талибан» мулла Хайбатулла Ахундзада прибыл в Афганистан, стало известно 29 августа. Сообщается, что он сразу начал проводить встречи с другими лидерами по поводу ситуации в Афганистане и формировании будущей политической системы.