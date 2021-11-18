Спикер сейма: каждый разговор лидеров ЕС с А. Лукашенко — легитимизация

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что каждый разговор лидеров ЕС с авторитарным руководителем Беларуси Александром Лукашенко являются легитимизацией, поэтому она выразила надежду на то, ЕС сохранит единство в отношении санкций против минского режима.

«Каждый разговор лидеров ЕС с А. Лукашенко является легитимацией, поэтому мы должны понимать, что цель противной стороны – подорвать наше единство, а наша цель — сохранить единство ЕС в отношении санкций и соблюдать их, поэтому я надеюсь, что единство сохранится», — сказала она в четверг журналистам в Сейме.

Она также призвала к осторожной оценке «технических переговоров», которые Европейская комиссия намеревается провести с Беларусью, чтобы отправить находящихся там мигрантов в страны их происхождения.

«Каждый такой шаг, который, словно делает шаг навстречу белорусскому диктатору, узаконивает его, мы должны осторожно оценивать такие шаги», – сказала В. Чмилите-Нильсен.

Представители ЕС заявляют, что переговоры ограничатся обсуждениями с Беларусью и Агентствами ООН по делам беженцев о том, как лучше всего вернуть мигрантов, стремящихся в Европу.

Между тем, министры иностранных дел ЕС договорились в понедельник принять меры по наложению санкций на тех компаний и лиц, кто организует незаконный ввоз нелегальных мигранто. Однако в интервью LRT в среду министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что была предпринята попытка исключить государственную авиакомпанию страны «Белавиа» из списка санкций, который готовится в отношении Беларуси.

Глава литовской дипломатии заявил, что не располагает точной информацией о том, какая страна сделала такое предложение, но не исключил, что это могла быть Германия.

В среду канцлер Германии Ангела Меркель во второй раз на этой неделе разговаривала с авторитарным президентом Беларуси Александром Лукашенко — это первые переговоры любого западного лидера после августовских президентских выборов в прошлом году, которые не признаны Западом.

В интервью BBC во вторник президент Гитанас Науседа заявил, что кризис нелегальной миграции на польско-литовской границе с Беларусью можно разрешить, обратившись и к авторитарному белорусскому лидеру А.Лукашенко. Между тем, премьер-министр Ингрида Шимоните и Г. Ландсбергис считают, что это может дать А. Лукашенко повод считать себя признанным лидером на Западе.