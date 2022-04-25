Спикер Сейма Литвы в Берлине будет убеждать предоставить Украине европейскую перспективу

Viktorija Čmilytė-Nielsen/ Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

Спикер литовского Сейма Виктория Чмилите-Нильсен в понедельник посетит Германию, где она попытается убедить политиков этой страны в необходимости предоставить Украине более быструю европейскую перспективу.

«Главная тема — Украина и помощь Украине», — сказала глава парламента перед визитом BNS.

«Несколько дней назад я вернулась со встречи женщин-парламентариев в Польше и хочу передать месседж спикеру немецкого парламента о ситуации на границе, о важности позиции Германии и о том, что мы п – не только Литва, но я бы сказала коалиция стран— призываем, чтобы как можно скорее предоставить Украине очень конкретный путь в Европейский Союз», — сказала Чмилите-Нильсен.

После начала войны России против Украины в конце февраля украинский президент Владимир Зеленский подписал официальную просьбу о приеме в ЕС. Этот блок сейчас насчитывает 27 членов.

По словам главы Сейма, также будут обсуждаться поставки вооружений Украине и новые санкции в отношении России.

«Германия является ключевой страной во всех этих вопросах, и ее позиция особенно важна. Я надеюсь, что этот визит послужит тому, чтобы коллеги в Германии знали, какова ситуация», — сказала литовский политик.

Она также сообщила, что поднимет и вопрос о большем присутствии немецких войск в Литве и в Балтийских странах.

«В условиях резкого изменения ситуации с безопасностью в регионе их присутствие здесь, в Литве и в странах Балтии, является ключевым фактором в обеспечении нашей безопасности, обеспечении безопасности восточного фланга НАТО и устойчивости к любым угрозам», — сказала Чмилите-Нильсен.

Программа двухдневного рабочего визита включает рабочий завтрак с членами Германо-Балтийской группы дружбы в Бундестаге, встречу с председателем Бундестага Германии Барбель Бас, а также представителями Либеральной фракции, Фонда Фридриха Науманна и литовской общины.

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