Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Центр исследований геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ) открыл новый интернет-сайт laisveskovos.lt, на котором впервые публикуется подробный список участников партизанской войны в Литве (1944 – 1953 годы).

Как указывает центр, список неполный, сейчас в нем 12 799 имен: погибшие в боях, осужденные на смертную казнь через расстрел и умершие в местах лишения свободы. Впоследствии планируется обнародовать имена репрессированных, однако вернувшихся из лагерей, а также рассекреченных партизан и их связных.

Информацию об участниках партизанского сопротивления собирали почти тридцать лет, с момента восстановления независимости Литвы.