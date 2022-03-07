США бросают вызов «единому Китаю» в вопросе Тайваня — Пекин

Вашингтон «с целью сдерживания Китая поощряет силы, выступающие за независимость Тайваня», заявляют в КНР.
Американские власти, оказывая поддержку Тайваню, бросают вызов принципу «одного Китая». Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции в понедельник, 7 марта, пишет Синьхуа.
По его словам, в США «с целью сдерживания Китая поощряют силы, выступающие за независимость Тайваня» и таким образом «серьезно нарушают основы международных отношений и подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе».
Кроме того, в ходе выступления представитель Пекина акцентировал, что «Тайвань является неотъемлемой частью Китая, и в конечном итоге он вернется в объятия родины».
В то же время на вопрос журналиста о ситуации в Украине министр ответил, что «тайваньский вопрос принципиально отличается от украинского, и их нельзя сравнивать», поскольку «тайваньский вопрос — это исключительно внутреннее дело КНР, а украинский вопрос — это спор между странами».
Ранее Китай призвал власти США отказаться от планов поставок Тайваню партии вооружения на $100 млн.korrespondent.net