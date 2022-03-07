США бросают вызов «единому Китаю» в вопросе Тайваня — Пекин

Вашингтон «с целью сдерживания Китая поощряет силы, выступающие за независимость Тайваня», заявляют в КНР.

Американские власти, оказывая поддержку Тайваню, бросают вызов принципу «одного Китая». Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции в понедельник, 7 марта, пишет Синьхуа.

По его словам, в США «с целью сдерживания Китая поощряют силы, выступающие за независимость Тайваня» и таким образом «серьезно нарушают основы международных отношений и подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе».

Кроме того, в ходе выступления представитель Пекина акцентировал, что «Тайвань является неотъемлемой частью Китая, и в конечном итоге он вернется в объятия родины».