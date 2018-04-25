США назвали условие снятия санкций с России

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США будут сохранять «крымские» санкции против России, пока она не выйдет из Крыма. Об этом заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, передает пресс-служба Госдепа.

Гилмор также отметил, что США будут сохранять санкции в отношении Восточной Украины.

«Мы никогда не откажемся от санкций в отношении Крыма, пока они (Россия, — ред.) не выйдут из Крыма. Мы также собираемся сохранить наши санкции в отношении Восточной Украины. И я думаю, что это важные меры, которые мы принимаем, которые являются дипломатическими действиями, которые мы предпринимаем с целью отстаивания того, что правильно», — сказал Гилмор.

Он сравнил непризнание вхождения прибалтийских республик в состав СССР с непризнанием Вашингтоном вхождения Крыма в состав России.