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США назвали условие снятия санкций с России

Фото pixabay.com

США будут сохранять «крымские» санкции против России, пока она не выйдет из Крыма. Об этом заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, передает пресс-служба Госдепа.

Гилмор также отметил, что США будут сохранять санкции в отношении Восточной Украины.

«Мы никогда не откажемся от санкций в отношении Крыма, пока они (Россия, — ред.) не выйдут из Крыма. Мы также собираемся сохранить наши санкции в отношении Восточной Украины. И я думаю, что это важные меры, которые мы принимаем, которые являются дипломатическими действиями, которые мы предпринимаем с целью отстаивания того, что правильно», — сказал Гилмор.

Он сравнил непризнание вхождения прибалтийских республик в состав СССР с непризнанием Вашингтоном вхождения Крыма в состав России.

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«Мы никогда не соглашались, что прибалтийские государства были частью Советского Союза. Они были покорены силой. Мы никогда не соглашались с тем, что это советские социалистические республики и законные части России (СССР, — ред.). Точно также мы будем отстаивать это предложение (о вхождении Крыма в состав России, — ред.), пока оно не изменится», — добавил Гилмор.

Накануне США вывели из-под санкций ряд российских компаний. Американский минфин исключил из санкционного списка российские компании, которые попали в него из-за ядерной программы КНДР.

korrespondent.net

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