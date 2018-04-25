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США планируют выделить до $1 млрд в поддержку энергонезависимости стран Европы

Photo by Gage Skidmore on Foter.com / CC BY-SA

США планируют выделить до $1 млрд в поддержку энергонезависимости стран Европы. Об этом государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Госсекретарь США подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет, процветание и энергетическую независимость европейцев: «В рамках международного сотрудничества и при поддержке Конгресса Соединенных Штатов мы намерены выделить до $1 млрд центральноевропейским и восточноевропейским странам, входящим в объединение «Инициативы трех морей». Майкл Помпео добавил, что средства будут выделены с целью активизировать инвестирование частного и энергетического секторов. Как известно, США выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Инициатива трех морей» — неформальное объединение 12 государств ЕС, расположенных между Балтийским, Адриатическим и Черным морями: Австрии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Словакии, Словении и Венгрии.

belta.by

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