В Китае скрывшим симптомы коронавируса грозит смертная казнь

Для борьбы с эпидемией все люди, которые возвращаются в Пекин из других городов и регионов, должны оставаться на карантине в течение 14 дней. Нарушителей будут наказывать.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире сейчас составляет 66 492. По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в США, 8399 человек вылечились от этой болезни.

Народный банк Китая выпустил на рынок около 600 млрд юаней новыми банкнотами в связи с распространением коронавируса. Использованные купюры отправят на дезинфекцию, а потом поместят на карантин до 14 дней, сообщил замглавы китайского Народного банка Фань Ифэй, пишет Daily Mail.

В город Ухань, из которого началось распространение нового коронавируса, были направлены 4 млрд юаней в новых банкнотах, также было приостановлено движение наличности между провинциями и внутри провинций с наиболее тяжелой эпидситуацией. Власти Китая считают, что такие меры помогут снизить риск распространения заражения.

В регионах, где зарегистрировано больше всего заразившихся, банкноты пройдут ультрафиолетовую или высокотемпературную дезинфекцию и будут храниться в банке две недели. Только после этого их снова вернут в обращение.

Купюры, которые поступают из медучреждений и рынков, должны подвергаться специальной обработке и храниться изолированно. После дезинфекции они останутся в Народном банке, выдавать их не планируют.