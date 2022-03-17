США санкционировали расширение поставок сжиженного газа в Европу

Ранее терминалам было разрешено экспортировать газ только в страны с соглашениями о свободной торговле, включая Канаду, Мексику, Австралию и ряд стран Азии, Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки.

Как сообщалось, Еврокомиссия разработала план отказа от угля, нефти и газа из России, который предусматривает диверсификацию поставок «за счет увеличения объемов импорта сжиженного природного газа от нероссийских поставщиков».

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