В Польше из-за сбоя остановились поезда

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В Польше произошел масштабный сбой в системе управления железнодорожным движением. Атаке подверглись 19 компьютеров местных центров управления по всей стране. Об этом в четверг, 17 марта, сообщает издание Сyfrowa.

Перевозки были заблокированы на протяжении 820 км. Поезда останавливались в пути или не выходили на маршрут. Движение поездов по стране замерло.

Сейчас специалисты работают над устранением проблем.