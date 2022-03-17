В Польше из-за сбоя остановились поезда

В Польше произошел масштабный сбой в системе управления железнодорожным движением. Атаке подверглись 19 компьютеров местных центров управления по всей стране. Об этом в четверг, 17 марта, сообщает издание Сyfrowa.
Перевозки были заблокированы на протяжении 820 км. Поезда останавливались в пути или не выходили на маршрут. Движение поездов по стране замерло.
Сейчас специалисты работают над устранением проблем.
Также длительное время не работал сайт Polskie Koleje Państwowe (местный аналог Укрзализныци), заражению вирусами подверглись системы в десятках населенных пунктов.
Власти подозревают, что причиной сбоя стала хакерская атака, однако окончательно это выяснит расследование.
Ранее сообщалось, что в Польше приняли закон о поддержке украинских беженцев. Среди прочего украинские беженцы получили право бесплатного проезда в поездах.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к властям и народу Польши, в котором отметил тесные связи и единую цель обеих стран, и фактический союз Украины и Польши, возникший в ходе борьбы с российской агрессией.korrespondent.net