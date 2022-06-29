США увеличивают военное присутствие в Европе

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Президент США Джо Байден объявил об усилении американского военного контингента в Европе. Об этом он заявил во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях саммита в Мадриде в среду, 29 июня.

«Сегодня я объявляю, что США усилят военные позиции в Европе. Вместе с нашими союзниками мы собираемся гарантировать, чтобы НАТО могла справляться с угрозами по всем направлениям — на земле, в воздухе, на море», — сказал он.