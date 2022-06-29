США увеличивают военное присутствие в Европе

Президент США Джо Байден объявил об усилении американского военного контингента в Европе. Об этом он заявил во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях саммита в Мадриде в среду, 29 июня.
«Сегодня я объявляю, что США усилят военные позиции в Европе. Вместе с нашими союзниками мы собираемся гарантировать, чтобы НАТО могла справляться с угрозами по всем направлениям — на земле, в воздухе, на море», — сказал он.
В частности, США собираются увеличить количество эсминцев ВМС США в Испании с четырех до шести, развернуть в Польше постоянный штаб 5-го армейского корпуса.
Также планируется усилить оперативную совместимость США с силами НАТО в восточной части альянса.
Кроме того, США будут содержать на ротационной основе дополнительную бригаду численностью в 3 тысячи человек в Румынии, увеличат число военных на ротационной основе в странах Балтии.
Более того, Вашингтон намерен отправить две дополнительные эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F-35 в Великобританию, разместить системы ПВО и прочие военные силы в Германии и Италии.korrespondent.net