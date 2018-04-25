США выделят 100 млн долларов на борьбу с коронавирусом нового типа

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США намерены выделить 100 млн долларов Китаю и другим пострадавшим странам на борьбу с коронавирусом нового типа. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил глава Госдепа США Майк Помпео.

«С гордостью заявляю о дополнительных 100 млн долларов, выделяемых из имеющихся фондов в качестве поддержки Китаю в борьбе с коронавирусом. Этот вклад — наряду с сотнями миллионов долларов, пожертвованными безвозмездно — демонстрирует уверенное руководство США в ответ на вспышку. Вместе мы можем оказать огромное влияние», — написал Помпео в Twitter.

Как отмечается в заявлении Госдепа, на этой неделе госдепартамент «обеспечил доставку китайскому народу около 17,8 тонн пожертвованных медикаментов, в том числе маски, халаты, марли, респираторы и другие жизненно необходимые материалы».

Ранее в пятницу Помпео заявлял о намерении США увеличить поставки гуманитарной помощи в китайский город Ухань.