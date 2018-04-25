США заключили с Польшей соглашение в сфере ядерной энергетики

США и Польша заключили соглашение о сотрудничестве в области расширения, модернизации и развития польской ядерной энергетической программы. Об этом сообщил на телефонном брифинге журналистам американский министр энергетики Дэн Бруйетт, передает ТАСС.

«Это следующий шаг в рамках нашего исторического партнерства с Польшей. Мы привержены работе с нашими союзниками по всему миру, чтобы помочь им с их энергетической безопасностью, энергетической независимостью, развитием альтернативных источников энергии, обеспечением конкуренции на их энергетических рынках. А в случае с Польшей мы помогаем снизить ее энергетическую зависимость от России», — сказал он.

В рамках договоренностей в Польше также будут построены несколько крупных АЭС. «Это восстановит конкурентоспособность ядерной энергетики США», — отметил Бруйетт, уточнив, что в двустороннем соглашении «множество деталей». Он подчеркнул, что, согласно законодательству Соединенных Штатов, американские технологии не могут быть использованы в военных целях.