США закончат эвакуацию из Афганистана в течение 36 часов

При этом в аэропорт пока еще не прибыли 150 граждан США. Согласно источнику, с 14 августа Вашингтон эвакуировал из Афганистана 4 700 американских граждан. Также было вывезено 1 300 афганцев, работавших в американском посольстве.

На данный момент попасть в аэропорт становится все сложнее, так как почти все пути закрыты. CNN добавляет, что «буквально никто не может попасть внутрь без специального сопровождения, даже обладатели специальной визы». Тем временем, по словам источника CNN, различные группы интересов из американских органов власти лоббируют эвакуацию определенных людей, что мешает проведению всей операции, а она закончится уже в пятницу.

В Пентагоне выступили с опровержением появившихся в СМИ сообщений о том, что США завершат эвакуацию из Кабула через 36 часов. Об этом в четверг, 26 августа, сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби на своей странице в Twitter.

«Операции по эвакуации из Кабула не будут сворачиваться через 36 часов. Мы продолжим эвакуировать как можно больше людей до конца миссии», — заявил Кирби.

Таким образом он отреагировал на сообщение CNN со ссылкой на неназванный источник, в котором сообщалось, что операция по эвакуации граждан США и афганского персонала посольства США закончится в течение 36 часов.

В свою очередь премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что осталось мало времени для эвакуации людей, передает Sky News. Джонсон надеется, что «Талибан» позволит вывозить людей и после установленной крайней даты 31 августа.

«За оставшееся время, которого, осталось довольно мало, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вывезти всех», — сказал Джонсон.

Британский премьер подчеркнул, что если «Талибан» хочет иметь доступ к помощи на цели развития, если он хочет разблокировать эти миллиарды средств, если он хочет иметь дипломатические, политические отношения со внешним миром, тогда безопасный проход для тех, кто хочет уехать, является ключевым предварительным условием.

В то же время глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила на брифинге, что угроза терактов в Кабуле стала более конкретной.

По ее словам, весьма конкретный риск нападения боевиков «Исламского государства» в кабульском аэропорту все больше препятствует усилиям по эвакуации.

«Министерство иностранных дел посоветовало жителям Кабула больше не приезжать в аэропорт самостоятельно», — сказала Крамп-Карренбауэр, добавив, что это еще больше ограничивает шансы для эвакуации.

Ранее СМИ сообщили, что в Афганистане остаются 250 тысяч человек, работавших с США. Всего в Афганистане около миллиона человек могут претендовать на особый иммиграционный статус.