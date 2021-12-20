Статистика COVID-19: 609 новых случаев, 19 смертей, первую прививку получили 375 человек

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 609 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

16 умерших были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 375 человек, полную схему прививки завершили 2514 человек.