Статистика COVID-19: 609 новых случаев, 19 смертей, первую прививку получили 375 человек

За минувшие сутки в Литве было выявлено 609 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.
16 умерших были не привиты или привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 375 человек, полную схему прививки завершили 2514 человек.
В больницах сейчас проходят лечение 1319 пациентов с COVID-19 — примерно столько же, сколько сутками ранее, 104 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 3,9 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 872 антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько несколько снизился и составил 799,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за семь дней составила 10,9%.
С начала пандемии этой болезнью в Литве заразились почти 503 тыс. человек, скончалось от нее около 7,1 тыс. человек.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено