Статистика смертей от коронавируса за прошедший день

Nuotrauka Vidmanto Balkūno/ (VUL Santaros klinikos

Согласно опубликованным в среду данным Департамента статистики, наибольшее количество смертей было зарегистрировано в Вильнюсском и Каунасском округах.

В этих регионах зафиксировано по 17 смертей из 75.

Еще 12 человек скончались в Паневежском округе, 10 — в Шяуляй. Восемь смертей зарегистрированы в Клайпеде, семь — в Алитусе, две — в Тельшяй, по одной — в Мариямпольском и Таурагском округах.

Только в Утенском округе смертей не зарегистрировано.

Вчера скончались 25 человек в возрастной группе 80-89 лет.

Зарегистрировано 18 смертей в возрастной группе 70-79 лет, 17 смертей в возрастной группе 60-69 лет.

Умерли также семь человек в возрасте 50-59 лет, четыре человека в возрасте 90-99 лет, три человека в возрасте 40-49 лет и один человек в возрасте 100-109 лет.

Среди погибших — 33 женщины и 42 мужчины.

Всего в Литве от коронавируса умерло 1422 человека, а 696 человек скончались по другим причинам.

Информация ЛК по сообщению BNS