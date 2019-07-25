Статус гимназиями – трем школам

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

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Министерство образования, науки и спорта разрешило присвоить статус полных гимназий трем столичным школам, в том числе польской школе им. С. Конарского и русской школе им. А. Пушкина, сообщает BNS.

«Данные школы могут быть полными гимназиями, проводить обучение с 1-го по 12-й класс. Это очень важно и удобно для родителей, потому что дети будут учиться в одном месте, ближе к дому», — сказала в интервью BNS директор департамента образования, культуры и спорта Вильнюсского самоуправления Алина Ковалевская.

Такое решение, принятое после двухлетних дискуссий, было приурочено к визиту президента Гитанаса Науседы в Польшу. Представители этой страны постоянно поднимают вопрос школ национальных меньшинств в Вильнюсском крае.

По данным Вильнюсского самоуправления, в школе им. С. Конарского обучается более 400 учащихся, в школе им. А. Пушкина – более 900, в Фабиенишкской гимназии со спортивным и оздоровительным уклоном – около тысячи.

Реорганизация школ еще должна быть одобрена Вильнюсским горсоветом. Два года назад политики столицы уже благословили этот шаг, но тогда министерство вынесло отрицательный вердикт, аргументируя тем, что по закону статус полной гимназии не может быть присвоен основной школе.

Общеобразовательных школ с 12-летним циклом обучения не должно было остаться с сентября 2017 года, однако исключение было сделано для школ нацменьшинств и для школ со специальным уклоном.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt