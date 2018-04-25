Столетний юбилей Трудовой инспекции

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В этом году Государственная инспекция по труду Литвы отметила свой столетний юбилей. Об исторической ретроспективе и современных особенностях работы этой жизненно важной для работающего человека службы – в беседе с главным инспектором по труду, руководителем Государственной инспекции по труду Йонасом ГРИЦЮСОМ.

— 16 июня 1919 года в Литве был принят Закон об учреждении Департамента трудовой инспекции, — отметил Йонас Грицюс. — На эту службу была возложена обязанность защищать и заботиться о здоровье и жизни работников.

В межвоенный период инспекция по труду стремилась адаптировать и соблюдать передовые европейские законы о труде и правилах безопасности: продолжительности рабочего дня, условиях труда, обязательном отдыхе, о женском и детском труде.

В советское время вместо инспекции по труду в качестве отдельного учреждения действовали отделы Трудовой инспекции, которые принадлежали городским исполнительным комитетам, а в различных министерствах были созданы подразделения по охране труда. Таким образом, функции инспекции по труду были выполнены, но единого учреждения не было.

За годы независимости деятельность инспекции значительно расширилась. Сегодня основной функцией Литовской инспекции по труду являются вопросы безопасности и гигиены труда и их контроль. К ним относятся: предотвращение несчастных случаев на производстве, снижение профессиональных заболеваний и контроль безопасности и гигиены труда. Одним из приоритетных направлений деятельности является превенция нелегальной, недекларированной работы. Еще одним важным направлением деятельности является надзор за соблюдением трудовых отношений в рамках действующего законодательства, разрешение трудовых споров.

Отмечу, что с момента создания инспекция по труду сохраняла свою заявленную цель – быть учреждением, защищающим законные интересы каждого человека в сфере безопасности, трудовых отношений.

— В чем особенности культуры безопасности труда?

— С одной стороны, это кажется довольно просто. Работодатели обязаны должным образом заботиться о надзоре и контроле за сотрудниками, проводить обучение, предоставлять необходимую информацию о потенциальных опасностях на работе, а также подробные инструкции для сотрудников о том, как выполнять работу безопасно, оценивать профессиональные риски и не допускать работу с неисправными рабочими инструментами. Работники должны быть осведомлены о конкретных опасностях, связанных с работой, об общих опасностях на рабочем месте и о том, что им нужно делать для собственной защиты. Они должны быть проинформированы о том, куда обращаться за советом, когда они считают, что возникла опасная ситуация, случилась авария или необходима срочная помощь. Однако некоторые из работодателей, к сожалению, не всегда следуют этим требованиям и правилам.

Мы говорим о безопасности на рабочем месте в различных формах, ищем инновационные способы, которые помогли бы как работодателям, так и работникам быть максимально информированными о безопасности на работе. Мы проводим информационные кампании, даем интерактивные рекомендации, рассылаем профилактические письма, используем социальных партнеров, находим прямые контакты на рабочем месте, когда инспекторы приходят проконсультировать или посоветовать.

Но есть и другая сторона. Современный рынок труда быстро меняется: меняются легальные трудовые отношения, растет число самозанятых работников, появляется дистанционная работа, и люди часто сами создают рабочие места. Новые формы работы и более гибкие условия труда помогают совмещать работу и семейную жизнь, способствуют росту благосостояния работников. Однако безопасность и гигиена труда должны оставаться главным приоритетом во всех формах работы, которые становятся все более гибкими и оцифровываются. Например, когда работа может быть выполнена из любого места, в любое время, важно сохранить здоровье работников, избегая стресса и синдрома перегорания. Инспекция по труду также должна измениться и адаптироваться, чтобы приспособиться к современному рынку труда.

— Какова ситуация в Литве по вопросам безопасности на рабочих местах, прав работающих в европейском контексте?

— В Литве в среднем более 4000 человек в год становятся жертвами несчастных случаев на производстве, и около 200 человек получают тяжелые травмы или погибают, но значительная часть работодателей все еще не видит рисков в сфере безопасности работников.

К сожалению, по европейским стандартам в сфере безопасности труда Литве нечем похвастаться.

В этой ситуации мы призываем придерживаться и применять принцип абсолютной нетерпимости к смертельным случаям, родоначальницей которого является Скандинавия и который должен быть нашей целью, пока ситуация не изменится. И даже если положение улучшится, мы должны заботиться о сохранении жизни и здоровья работающих — каждый, кто идет на работу, должен вернуться домой в добром здравии. Даже потеря одной жизни несоизмерима высока.

— В чем особенность работы инспекторов по труду? Что чаще всего встречается в деятельности инспекторов — превентивная работа или расследование уже случивших нарушений?

— Основная задача инспектора по труду состоит в том, чтобы, уважая интересы бизнеса и работников, создать условия для обеспечения безопасности труда. Важно, чтобы в ходе конкретной проверки все выявленные нарушения трудового законодательства и требований охраны труда были устранены. Кроме того, инспектор должен обеспечить качественные рекомендации, помощь и действовать в духе гуманности, терпимости и уважения к верховенству закона.

— Каковы особенности работы Государственной инспекции по труду в современных условиях?

— Уже несколько лет инспекция по труду сосредотачивает свою деятельность на предоставлении услуг и консультаций. Около 50 проц. выполняемых инспекцией проверок ориентированы на консультацию и информацию. Мы стремимся быть партнером. Согласно опросам общественного мнения, увеличивается число респондентов, рассматривающих инспекцию как открытое и дружественное учреждение. Это связано с изменившейся позицией Трудовой инспекции – прежде всего оказание помощи, а не наказание. Конечно, мы являемся контролирующим органом: если к нашим законным требованиям не прислушиваются, игнорируя советы, осуществляя злонамеренные нарушения в случаях очевидной, опасной для жизни работы, мы применяем строгие санкции в рамках действующего законодательства.

С 1 мая нынешнего года изменилась структура Государственной инспекции по труду. В настоящее время действуют 5 территориальных подразделений с центрами в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Панявежисе, а также созданы удаленные рабочие места инспекторов в Алитусе, Мариямполе, Таураге, Тяльшяй и Утяне. В инспекции работают более 300 специалистов, из которых 150 являются инспекторами по труду.

— Каков уровень смертельного травматизма на работе?

— За десять месяцев этого года Государственная инспекция по труду получила 29 сообщений о несчастных случаях на работе, из-за которых погиб работник, и 88 сообщений о серьезных несчастных случаях, которые привели к тяжелым нарушениям здоровья.

Самыми опасными остаются строительные работы – 6 смертельных и 21 тяжелый несчастный случай на работе.

Наиболее распространенными причинами несчастных случаев со смертельным исходом и тяжелых несчастных случаев на производстве являются падение с высоты (погибли 2 рабочих), небезопасная работа в траншеях (погибли 3 рабочих под обрушившимися склонами траншеи), работа с оборудованием (4 работника были смертельно ранены движущимися устройствами).

Причиной более трети несчастных случаев со смертельным исходом на производстве, расследованных в этом году, стала ненадлежащая организация труда, когда люди работали на небезопасных рабочих местах, не имели необходимых средств индивидуальной защиты, использовалось небезопасное рабочее оборудование, а также на предприятии был плохой внутренний контроль за состоянием здоровья и безопасностью на работе. Около четверти несчастных случаев на производстве произошло по причине невыполнения инструкций, данных сотрудникам, и тем самым они подвергли опасности свое здоровье или жизнь. Это очень опасная тенденция. Хочу повторить уже в который раз: если работать небезопасно, вы можете немедленно отказаться от работы и сообщить об этом в инспекцию по труду. Никаких дальнейших осложнений для таких работников не может возникнуть, а визит наших инспекторов в таких случаях поможет спасти не одну жизнь.

— В чем особенность работы комиссии по трудовым спорам?

— Комиссия по трудовым спорам — обязательный досудебный орган предварительного разрешения трудовых споров, в сфере деятельности которой как индивидуальные, так и коллективные трудовые споры. Например, споры могут возникать из-за невыплаты заработной платы, по возмещению нематериального ущерба, непредоставления оплачиваемого отпуска. Комиссии по трудовым спорам также занимаются спорами, касающимися законности увольнения работника, законности отстранения от работы. Раньше такие споры решались судами. Теперь как работники, так и работодатели могут бесплатно по этим вопросам обращаться в комиссии по трудовым спорам.

Для эффективного и прозрачного разрешения трудовых споров вместе со специалистом инспекции по труду в комиссию входят и представители как работодателей, так и работников (профсоюзов).

Решения комиссии по трудовым спорам являются обязательными для сторон и подлежат исполнению в соответствии с правилами гражданского судопроизводства. Однако, если работник или работодатель не согласны с решением комиссии по трудовым спорам, они могут обратиться в суд, где трудовой спор будет пересмотрен.

В Литве действует 21 комиссия по трудовым спорам: 7 — в Вильнюсе, 4 — в Каунасе, 3 — в Клайпеде, 2- в Шяуляй, 2 — в Панявежисе, 2 — в Алитусе и 1- в Тяльшяй. Утянский и Таурагский уезды обслуживаются Панявежской и Тяльшяйской комиссиями по трудовым спорам соответственно, а Мариямпольский, Бирштонский, Пренайский и Калварийский уезды — Алитусской комиссией по трудовым спорам.

— По каким вопросам чаще всего возникают спорные ситуации?

— За десять месяцев этого года комиссии по трудовым спорам получили более 5,6 тысячи заявок по поводу трудовых споров. Большинство претензий касается взыскания заработной платы и связанных с ней выплат. Получено более 5,2 тысячи таких претензий. Также возросло количество претензий о признании увольнения незаконным, а также несоблюдения неконкурентных соглашений.

Существенным изменением в этом году является увеличение суммы средств, присуждаемых комиссиями по трудовым спорам. В этом году комиссии приняли решения о взыскании суммы в 6 миллионов евро, из них 5,9 млн. евро — в пользу сотрудников.

Растущее число заявлений, полученных по поводу разрешения трудовых споров, свидетельствует о том, что работники чаще и смелее обращаются в комиссии по трудовым спорам и более активно защищают свои права.

— Каков порядок обращения в инспекцию по труду?

— Если работник считает, что его права нарушены, он может подать письменную жалобу в Государственную инспекцию по труду в отношении разбирательства конкретной ситуации и применения санкций против работодателя.

Жалобы могут быть отправлены по почте, электронной почте (с электронной подписью) либо могут быть поданы в любое из территориальных отделений инспекции. Конфиденциальность лиц, обращающихся в инспекцию по труду, защищена законом, и инспектирование о возможных нарушениях законов выполняется только по письменной жалобе.

Индивидуальные трудовые споры между работником и работодателем рассматриваются комиссией по трудовым спорам. Человек может обратиться в комиссию по трудовым спорам в течение трех месяцев с момента нарушения его прав. Запросы по трудовому спору могут быть сделаны в любом из территориальных отделений инспекции. Главное — предоставить подробную анкету с описанием ситуации. Комиссии также предоставляются другие документы: трудовые договоры, платежные ведомости. Комиссия обязана разрешить трудовой спор в течение одного месяца с момента получения запроса.

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно законности ваших трудовых отношений, вы можете связаться с нами по телефону (8 5) 213 9772 в Вильнюсе, или опубликовать сообщение в профиле инспекции в Facebook, или непосредственно обратиться в территориальную инспекцию по труду.

— С 1 июля 2020 года вступают ограничения по поводу предоставления отпусков. В чем их особенности?

— Осталось менее года, чтобы использовать отпуска, накопленные до 1 июля 2017 года. Трудовой кодекс предусматривает, что работники должны использовать весь свой отпуск, накопленный до вступления в силу нового Трудового кодекса в течение трех лет, т.е. до 1 июля 2020 года. Если они не будут израсходованы к тому времени, этот отпуск пропадет и не будет компенсирован.

Денежная компенсация возможна только в том случае, если трудовые отношения с работником расторгнуты, а отпуск к этому моменту не был предоставлен. В таких случаях работодатель должен выплатить компенсацию.

На отпуска, накопленные с июля 2017 года, также установлен срок в три календарных года, в течение которых он должен быть использован. Трехлетний период начинается с конца календарного года, в котором было получено право на полный ежегодный отпуск. Например, если работник трудоустроен на работу с 2017.06.15, в этом случае он будет иметь право на полный ежегодный отпуск с 2018. 06.14. Таким образом, трехлетний срок, рассчитанный с 31 декабря 2018 года, истекает 31 декабря 2021 года.

Граждане, работающие 5 дней в неделю, имеют право на отпуск продолжительностью 20 рабочих дней в году. Из этих дней работодатель должен предоставить 10 непрерывных рабочих дней отпуска. Что касается остальных дней — и работник, и работодатель имеют право на разделение отпуска.

— Особенности современных трудовых отношений в том, что сейчас активная трудовая миграция, немало граждан Литвы работают за границей, иностранцы – работают в Литве. Как такие тенденции сказываются на работе инспекции по труду?

— Действительно, в последние годы инспекция по труду выявила большое количество нелегально работающих граждан из третьих стран, особенно из Украины. К примеру, за девять месяцев этого года было выявлено 169 нелегально работающих иностранцев по сравнению с 118 за тот же период прошлого года.

Привлечение иностранцев позволяет работодателям уменьшить нехватку квалифицированной рабочей силы, но недобросовестные работодатели часто злоупотребляют ею: они используют более дешевую рабочую силу, не платя налоги.

Трудовые мигранты продают свою рабочую силу, создают прибыль, и им должны быть гарантированы те же трудовые права, что и нашим гражданам. Однако, не зная своих прав, нелегальные мигранты часто живут и работают в плохих условиях, не получая должного вознаграждения.

С другой стороны, довольно трудно связаться с иностранцами, работающими в Литве, для предоставления информации об условиях труда, применимых в Литве. Тем не менее, мы подготовили и опубликовали на нашем веб-сайте подробную информацию на русском, украинском языках об условиях труда и контактную информацию учреждений, где должны рассматриваться нарушения трудового законодательства. Иностранцев также консультируют непосредственно в инспекции по труду или по телефону.

По всей Европе распространяется положение, когда люди оказываются в отчаянном положении, хотя бывает, что они и сами частично согласны с неблагоприятными условиями труда. В этой ситуации мы можем эффективно помочь только через международное сотрудничество, в том числе с другими инспекциями.

Галина КУРБАНОВА.