Столица поздравляет своих выпускников

Между 96 или 100 баллами незначительная разница – выпускники прекрасно проявили себя, поэтому город поздравляет всех, особенно тех, кто в этом году сам был удивлен заработанным оценкам.

На получение отличных результатов положительно влияет и то обстоятельство, что образование и вопрос о его будущем в Вильнюсе – одна из приоритетных областей. На состоявшейся в июне на Лукишкской площади дискуссии с участием представителей Министерства образования, Сейма, родителей и педагогической общественности обсуждены вопросы о том, как должна выглядеть школа будущего в Вильнюсе, насколько увлеченными должны быть учителя, какую вдохновляющую, безопасную и творческую обстановку хотели бы видеть вокруг себя сами ученики.

Уже на протяжении нескольких лет в столице инициируется и успешно реализуется программа творческих послов, которая представляет собой определенную ценность и успешно распространяется на примерах ее функционирования в школах. По словам создателей программы, для учителей наиболее важно предоставление возможности, так как экспериментировать, выйти за рамки своей дисциплины нередко не хватает смелости. Резюме дискуссии – необходимо позволять быть чемпионами, так как этот благотворный вирус распространяется.

В этом году пять 100-балльных оценок получил один выпускник Вильнюсской гимназии им. Миколаса Биржишки, четыре 100-балльные оценки заработали 15 выпускников, три – 27 выпускников, две – 72 выпускника.

Гордиться своими выпускниками, получившими по результатам сдачи экзаменов на аттестат зрелости две и более 100-балльные оценки, могут 17 школ Вильнюса.

Информация «ЛК», vilnius.lt