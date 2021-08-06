Столица поздравляет своих выпускников

В Большом дворе Вильнюсского университета состоялась церемония поздравления столичных выпускников, сдавших государственные экзамены на аттестат зрелости и по программе международного бакалавриата и получивших две и более 100-балльные оценки, сообщает пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления. Чтобы получить исключительно 100-балльные оценки, молодым вильнюсцам потребовались не только упорный труд, исключительные знания и навыки, но и удача. В столице аттестаты зрелости с одной или несколькими 100-балльными оценками вручены 549 выпускникам.
В этом году исключительные способности продемонстрировали и более двух 100-балльных оценок получили 115 выпускников. В прошлом году с двумя и более 100-балльными оценками школу закончили 114 выпускников.
«Цель системы образования Вильнюса – воспитание творческих, смелых и подготовленных к взрослой жизни личностей. Я испытываю радость и гордость за еще одно поколение выпускников, продемонстрировавших замечательные результаты», – сказал мэр Ремигиюс Шимашюс.
Между 96 или 100 баллами незначительная разница – выпускники прекрасно проявили себя, поэтому город поздравляет всех, особенно тех, кто в этом году сам был удивлен заработанным оценкам.
На получение отличных результатов положительно влияет и то обстоятельство, что образование и вопрос о его будущем в Вильнюсе – одна из приоритетных областей. На состоявшейся в июне на Лукишкской площади дискуссии с участием представителей Министерства образования, Сейма, родителей и педагогической общественности обсуждены вопросы о том, как должна выглядеть школа будущего в Вильнюсе, насколько увлеченными должны быть учителя, какую вдохновляющую, безопасную и творческую обстановку хотели бы видеть вокруг себя сами ученики.
Уже на протяжении нескольких лет в столице инициируется и успешно реализуется программа творческих послов, которая представляет собой определенную ценность и успешно распространяется на примерах ее функционирования в школах. По словам создателей программы, для учителей наиболее важно предоставление возможности, так как экспериментировать, выйти за рамки своей дисциплины нередко не хватает смелости. Резюме дискуссии – необходимо позволять быть чемпионами, так как этот благотворный вирус распространяется.
В этом году пять 100-балльных оценок получил один выпускник Вильнюсской гимназии им. Миколаса Биржишки, четыре 100-балльные оценки заработали 15 выпускников, три – 27 выпускников, две – 72 выпускника.
Гордиться своими выпускниками, получившими по результатам сдачи экзаменов на аттестат зрелости две и более 100-балльные оценки, могут 17 школ Вильнюса.
Информация «ЛК», vilnius.lt