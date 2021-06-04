Столичным пляжам – «Голубой флаг»

“Голубой флаг” — это высший международный знак качества пляжей и защиты окружающей среды, поэтому мы рады, что усилия компании по улучшению пляжей Вильнюса для комфортного и качественного отдыха получили такую оценку», — отметил Кястутис Вайцекютис, руководитель ЗАО Grinda, занимающегося благоустройством общественных пляжей в Вильнюсе.

Компания обслуживает 10 общественных пляжей в Вильнюсе — популярные пляжи Жирмунай и Валакампяй, расположенные на берегу реки Нерис, а также пляжи Бальсис (Зеленые озера), Бальжис, Тапеляй и озера Гилужис.

Международный сертификат «Голубого флага» и право поднять его предоставляются после выполнения 33 требований в отношении познавательных и информационных показателей, а также требований по качеству воды, экологии, по предоставлению безопасных и качественных услуг. Сертификат «Голубой флаг» выдается только на один сезон. Если состояние пляжей после проверки не соответствует обязательным критериям, «Голубой флаг» снимают.

Перед купальным сезоном результаты тестов качества воды, проведенных в купальных зонах Валакампяй, Жирмунай, Салоте, Бальсиса (Зеленые озера), Бальжиса, Тапеляй и Гилужиса, соответствуют всем гигиеническим требованиям Центра обучения здоровью и профилактике заболеваний, поэтому купаться в них безопасно.

ЗАО Grinda постоянно стремится сделать инфраструктуру пляжа более доступной для всех жителей Вильнюса. В прошлом году на пляже в Жирмунай были проложены дорожки, по которым могут передвигаться люди с ограниченными физическими возможностями, для них приспособлены столы в зоне для пикника, установлена зона для купания, а в этом году пляжи озер Бальсис, Бальжис и Гилужис адаптированы для людей с особыми потребностями. Здесь взрослые и дети с ограниченными физическими возможностями смогут воспользоваться специальной пляжной коляской.

В течение всего купального сезона (до 15 сентября) на общественных пляжах столицы ежедневно с 8.00 до 20.00 независимо от погоды работают спасатели.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt