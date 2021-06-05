Столтенберг озвучил повестку саммита НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучил ключевые пункты повестки дня саммита НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе. Среди основных тем, а их девять, – коллективная оборона от всех угроз и поддержка мирового порядка, пишет ТАСС.
«Во-первых, мы укрепим НАТО как уникальный и незаменимый форум для трансатлантических консультаций. По всем вопросам, которые затрагивают трансатлантическую безопасность. В том числе, например, по Сирии, Ирану или Южно-Китайскому морю. Потому что НАТО — это не просто военный альянс, а военно-политический союз. И даже когда мы не можем предпринимать военных действий, наше политическое единство имеет значение», — сказал глава Североатлантического альянса, выступая с речью НАТО-2030: трансатлантическая повестка на будущее.
Второй пункт повестки саммита НАТО – это укрепление приверженности коллективной обороны от всех угроз.
«Мы будем быстро и в полном объеме осуществлять наши планы по укреплению нашей военной позиции, продолжая повышать боеготовность наших сил, модернизировать наши возможности и больше инвестировать в нашу коллективную оборону», — подчеркнул глава НАТО.
Третьей темой, которая будет затронута на саммите, является разработка задач по обеспечению устойчивости в рамках всего альянса.
«Сильные военные важны, но сильные общества — это наша первая линия обороны… Сделать наши общества менее уязвимыми для нападений и принуждения, и обеспечить, чтобы наши военные могли действовать в условиях мира, кризиса и конфликта», — продолжил генсек.
Четвертая задача — «стимулировать трансатлантические инновации».
В НАТО планируют «отточить технологическое преимущество и предотвращать разрыв в инновациях между союзниками» для совместной эффективной работы.
«В-пятых, мы должны сыграть свою роль в поддержании международного порядка, основанного на правилах, выступая в один голос, чтобы защитить наши ценности и интересы. И поощрять других играть по правилам. Мы будем укреплять наши существующие партнерские отношения, например, с Европейским союзом. И налаживать новые связи со странами-единомышленниками по всему миру, в том числе в Африке, Азии и Латинской Америке», — продолжил Столтенберг.
Шестым пунктов он назвал оказание поддержки странам-партнерам.
«Конфликты и нестабильность в соседних с НАТО странах напрямую подрывают нашу безопасность. Поэтому наша шестая цель состоит в том, чтобы активизировать нашу поддержку в области подготовки кадров и наращивания потенциала для партнеров. От Ирака до Иордании и от Грузии до Украины», — пояснил он.
Проблема изменения климата – это, по словам Столтенберга, седьмой ключевой пункт повестки саммита НАТО.
«НАТО должна бороться с последствиями изменения климата для безопасности. Моя цель состоит в том, чтобы согласовать четкое политическое обязательство на саммите — значительно сократить военные выбросы», — заявил генсек альянса.
Восьмой пункт повестки – это разработка стратегической концепции НАТО.
Девятым пунктом являются инвестиции в оборону.
«Чтобы сделать все это, нам нужно больше инвестировать. Но мы должны не только больше инвестировать, но также должны лучше инвестировать. Именно поэтому мы должны увеличить общий бюджет НАТО», — заключил Йенс Столлтенберг.
Ранее Столтенберг заявлял, что саммит НАТО обсудит Россию и Беларусь.korrespondent.net