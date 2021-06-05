Столтенберг озвучил повестку саммита НАТО

Второй пункт повестки саммита НАТО – это укрепление приверженности коллективной обороны от всех угроз.

«Мы будем быстро и в полном объеме осуществлять наши планы по укреплению нашей военной позиции, продолжая повышать боеготовность наших сил, модернизировать наши возможности и больше инвестировать в нашу коллективную оборону», — подчеркнул глава НАТО.

Третьей темой, которая будет затронута на саммите, является разработка задач по обеспечению устойчивости в рамках всего альянса.

«Сильные военные важны, но сильные общества — это наша первая линия обороны… Сделать наши общества менее уязвимыми для нападений и принуждения, и обеспечить, чтобы наши военные могли действовать в условиях мира, кризиса и конфликта», — продолжил генсек.

Четвертая задача — «стимулировать трансатлантические инновации».

В НАТО планируют «отточить технологическое преимущество и предотвращать разрыв в инновациях между союзниками» для совместной эффективной работы.

«В-пятых, мы должны сыграть свою роль в поддержании международного порядка, основанного на правилах, выступая в один голос, чтобы защитить наши ценности и интересы. И поощрять других играть по правилам. Мы будем укреплять наши существующие партнерские отношения, например, с Европейским союзом. И налаживать новые связи со странами-единомышленниками по всему миру, в том числе в Африке, Азии и Латинской Америке», — продолжил Столтенберг.

Шестым пунктов он назвал оказание поддержки странам-партнерам.

«Конфликты и нестабильность в соседних с НАТО странах напрямую подрывают нашу безопасность. Поэтому наша шестая цель состоит в том, чтобы активизировать нашу поддержку в области подготовки кадров и наращивания потенциала для партнеров. От Ирака до Иордании и от Грузии до Украины», — пояснил он.

Проблема изменения климата – это, по словам Столтенберга, седьмой ключевой пункт повестки саммита НАТО.

«НАТО должна бороться с последствиями изменения климата для безопасности. Моя цель состоит в том, чтобы согласовать четкое политическое обязательство на саммите — значительно сократить военные выбросы», — заявил генсек альянса.

Восьмой пункт повестки – это разработка стратегической концепции НАТО.

Девятым пунктом являются инвестиции в оборону.

«Чтобы сделать все это, нам нужно больше инвестировать. Но мы должны не только больше инвестировать, но также должны лучше инвестировать. Именно поэтому мы должны увеличить общий бюджет НАТО», — заключил Йенс Столлтенберг.

Ранее Столтенберг заявлял, что саммит НАТО обсудит Россию и Беларусь.