Столтенберг предостерег РФ от использования фальшивых поводов для эскалации

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Россия не должна использовать фальшивые поводы для дальнейшей эскалации» войны в Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на борту авианосца ВМС США Джордж Буш, на котором он находится в качестве гостя, сообщает dpa.

«Россия сейчас ложно утверждает, что Украина готовится использовать радиологическую «грязную бомбу» на собственной территории. Союзники по НАТО отвергают это явно ложное утверждение», — отметил он.

По словам Генсека НАТО, Россия часто обвиняет других в том, что намерена сделать сама.

Мы уже видели это раньше. От Сирии до Украины. Мир внимательно наблюдает за этим», — добавил он.

Отмечается, что американский авианосец в настоящее время возглавляет учения НАТО Neptune Strike 2022. В них участвуют более 80 самолетов, 14 кораблей и около 6000 военнослужащих из стран НАТО и стран-партнеров.

Как отметил Столтенберг, учения «Neptune Strike» проверяют готовность к сдерживанию и обороне во всем евроатлантическом регионе».

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу распространил «информацию» о якобы наличии у Украины «грязной бомбы».

США, Великобритания и Франция осудили эти лживые заявления.

Также сообщалось, что инспекторы МАГАТЭ в ближайшее время посетят два ядерных объекта в Украине на фоне обвинений России о «грязной бомбе».