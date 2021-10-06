Столтенберг выступил против создания европейской обороны вне НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал идею создания отдельной европейской обороны в рамках иной от Североатлантического Альянса структуры. По его мнению, это может ослабить НАТО. Об этом во вторник, 5 октября сообщает Le Figaro.

«Я не верю в попытки создать что-то вне рамок НАТО, или в конкуренции с НАТО или дублировании структуры. Любая попытка ослабить трансатлантические связи путем создания альтернативных структур, не только ослабит НАТО, но и разделит Европу», — предупредил он.

Он также отметил, что союзникам по НАТО следует оставаться едиными.

«В то же время союзники по НАТО согласны с нашей общей целью: мы должны оставаться едиными», — сказал Столтенберг.

Также Столтенберг подчеркнул, что 80% оборонных расходов НАТО обеспечиваются странами, не входящими в ЕС.

«Это, конечно, Соединенные Штаты, но это также и другие союзники», — отметил он.

Столтенберг отметил, что географическое расположение всех стран, входящих в НАТО, обеспечивает оборону для всей Европы.

«Турция на юге, Норвегия и Исландия на севере и США, Канада и Великобритания на западе. Если вы посмотрите на карту, они важны для защиты всей Европы», — сказал он.