Страны Балтии призвали ЕC к перераспределению неиспользованных вакцин

Сложности с поставками

Во вторник председатель Европейского совета Шарль Мишель написал в своем блоге, что ЕС «не будет использовать вакцины в пропагандистских целях» и пытается доказать, что именно Евросоюз сделал больше других для снабжения своих стран и всего мира вакцинами от COVID-19. В своей публикации глава Евросовета также упомянул о трудностях, возникших за первые два месяца проведения вакцинации в странах ЕС, указав на сложность поставленной задачи. Он признал и наличие проблем с контрактами на предзаказ западных вакцин, заключенными Еврокомиссией от имени всех стран ЕС, и необходимость «выучить уроки кризиса».

В начале 2021 года все три компании, получившие разрешение на использование своих вакцин в ЕС, — Pfizer, AstraZeneca и Moderna — уведомили Брюссель, что не смогут выполнить свои контрактные обязательства по поставкам вакцин в страны ЕС в первом квартале. Еврокомиссия ожидает получить от них в первом квартале порядка 106 млн доз вакцин, надеясь, что поставки выйдут на контрактный уровень и стабилизируются во втором квартале, в течение которого страны ЕС намерены получить порядка 300 млн доз, а в третьем квартале они получат уже 900 млн доз.

Тем временем Еврокомиссия перенесла заявленную в декабре 2020 года цель стратегии вакцинации ЕС — привить двумя дозами вакцины 70% взрослого населения Евросоюза — с начала июня на конец сентября 2021 года.