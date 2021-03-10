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Страны Балтии призвали ЕC к перераспределению неиспользованных вакцин

Nuotrauka BFL

Страны Балтии призвали ЕС рассмотреть вопрос о перераспределении среди государств — членов сообщества неиспользованных вакцин от коронавируса в целях сдерживания распространения инфекции. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на совместное письмо министров здравоохранения Литвы, Латвии и Эстонии еврокомиссару по вопросам здравоохранения Стелле Кириакидес, сообщает ТАСС.

«Важно подумать о повышении эффективности наших совместных усилий по [проведению кампании] вакцинации и о дальнейшем укреплении солидарности между государствами-членами путем введения механизма перераспределения [вакцин]», — говорится в письме. Вместе с тем министры отметили, что в настоящее время «накапливаются неиспользованные излишки поставленных в страны ЕС вакцин, что в свою очередь может привести к порче препаратов из-за их небольшого срока хранения». Кроме того, как пишет Bloomberg, некоторые дозы вакцин остаются неиспользованными из-за опасений граждан по поводу возможных побочных эффектов после прививки.

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«Мы призываем Европейскую комиссию предпринять активные действия, чтобы создать механизм на случай чрезвычайных обстоятельств, который может оправдать исключения из пропорционального распределения и временно ускорить доставку [препаратов] в государства-члены, которые наиболее остро в этом нуждаются», — подчеркивается в совместном заявлении.

Призывы стран Балтии, по информации Bloomberg, прозвучали после того, как в начале марта ЕС перенаправил поставки вакцины в Австрию, Чехию и Словакию, когда эти страны столкнулись с дефицитом препаратов.

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Сложности с поставками

Во вторник председатель Европейского совета Шарль Мишель написал в своем блоге, что ЕС «не будет использовать вакцины в пропагандистских целях» и пытается доказать, что именно Евросоюз сделал больше других для снабжения своих стран и всего мира вакцинами от COVID-19. В своей публикации глава Евросовета также упомянул о трудностях, возникших за первые два месяца проведения вакцинации в странах ЕС, указав на сложность поставленной задачи. Он признал и наличие проблем с контрактами на предзаказ западных вакцин, заключенными Еврокомиссией от имени всех стран ЕС, и необходимость «выучить уроки кризиса».

В начале 2021 года все три компании, получившие разрешение на использование своих вакцин в ЕС, — Pfizer, AstraZeneca и Moderna — уведомили Брюссель, что не смогут выполнить свои контрактные обязательства по поставкам вакцин в страны ЕС в первом квартале. Еврокомиссия ожидает получить от них в первом квартале порядка 106 млн доз вакцин, надеясь, что поставки выйдут на контрактный уровень и стабилизируются во втором квартале, в течение которого страны ЕС намерены получить порядка 300 млн доз, а в третьем квартале они получат уже 900 млн доз.

Тем временем Еврокомиссия перенесла заявленную в декабре 2020 года цель стратегии вакцинации ЕС — привить двумя дозами вакцины 70% взрослого населения Евросоюза — с начала июня на конец сентября 2021 года.

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