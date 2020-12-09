Страны ЕС получат вакцину через 3-4 недели — В. Синкявичюс

«Мы говорили о временном отрезке в три-четыре недели, когда вакцина реально могла бы достигнуть стран-членов. Важнейшие акценты — обеспечение логистики внутри страны, соблюдение температурного режима, условий для доступности вакцины не только в городах, но и в районных центрах», – сказал BNS в понедельник В. Синкявичюс после встречи с И. Шимоните.

«Первые группы, которые будут вакцинироваться, это наши медики, люди в домах опеки, люди из групп риска. Важно, чтобы медики знали, как работать с вакциной», – сказал он.

Созданные фармкомпаниями вакцины от коронавируса сейчас проверяет Европейское фармацевтическое агентство.

Ранее оно сообщало, что самое позднее до 29 декабря проведет специальное заседание и решит, выдавать ли условное разрешение на торговлю вакцинами, создаваемыми BioNTech и Pfizer.

В. Синкявичюс акцентировал, что все страны получат вакцины одновременно, это вопрос логистики, который координирует Еврокомиссия.

«Через три-четыре недели, как мы полагаем, Европейском фармагентство должно утвердить, согласуется логистики, все страны получат одновременно», – подчеркнул он.

«Скорее всего, самолеты будут вылетать из Бельгии, и ЕК постарается максимально согласовать, чтобы не было так, что какая-та страна, обладающая большим количеством самолетов, их присылает и получает первой. Логистика будет согласовываться и странам-членам максимально помогут на техническом уровне», – сказал В. Синкявичюс.

Комиссар сказал, что обсуждал с назначенным премьером важность коммуникации с тем, чтобы развеять необоснованные мифы о вакцине.

В. Синкявичюс также сказал, что обсуждал с И. Шимоните Фонд восстановления экономики Европы и социальную политику.