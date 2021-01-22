Страны НАТО поддерживают продление ДСНВ Россией и США

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Все страны НАТО поддерживают продление Россией и США действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает ТАСС.

«Все страны — члены НАТО поддерживают продление ДСНВ, поскольку он имеет огромное значение для всех нас, мы не должны допустить распада ДСНВ. Однако его продление — это не конец, это только начало процесса активизации международных усилий по контролю над вооружениями, который должен покрывать больше систем вооружений и включать новые страны-члены, в частности Китай», — заявил Йенс Столтенберг.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США выступают за продление ДСНВ на пять лет. Она добавила, что президент США Джозеф Байден давно дал понять, что считает ДСНВ договором, отвечающим интересам национальной безопасности США.