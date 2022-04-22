Стрельба в школе

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13 апреля в 9.22 в столичную полицию поступило сообщение о том, что ученик (2006 г.р.) одной из столичных школ принес, вероятно, стреляющий дробью или страйкбольный пистолет и открыл стрельбу. Легкие ранения получили двое подростков. Стрелявший задержан. Инцидент произошел в гимназии Радзивиллов в Вильнюсе, на ул. Гялвону.

По словам руководства школы, инцидент произошел на школьном стадионе на перемене после первого урока. Один ребенок был ранен в руку, другой – в висок. В больницу доставлены 17- и 15-летний пострадавшие. По словам представителя школы, сначала пострадавшим помощь оказала медсестра, потом их увезли в Сантаришкскую больницу. После осмотра их отпустили домой.

По данным полиции, проводится расследование. За такую стрельбу грозит наказание в виде двух лет лишения свободы. Как сообщают литовские СМИ, четыре года назад в этой школе кто-то распылил слезоточивый газ, в школу приезжала полиция, пожарные и врачи. Представители школы говорят и об ответственности родителей. «Ведь пистолеты, сигареты не школа дает», — сетуют педагоги.

В связи с таким нерядовым инцидентом администрации учебных заведений подняли вопрос безопасности детей в школах. Выдвигают идеи проверки рюкзаков или установки металлодетекторов на входах. Муниципалитет указал BNS, что такие происшествия беспокоят: «Такие происшествия еще раз напоминают, что не только родителям, но и работникам школ надо говорить с детьми».

В этом году Вильнюсский муниципалитет установил видеокамеры у входов в 30 школ. Если будут деньги, камеры установят и около других школ. Однако некоторые представители школьной общественности считают неприемлемым установку видеокамер, считая, что школу не нужно превращать в какое-то место заключения, куда тяжело попасть, надо проходить проверку.



Министерство образования, науки и спорта отмечает, что муниципалитеты и школы должны проводить беседы с детьми и встречи с родителями, посвященные вопросу безопасности в школах, последствиям ношения оружия. В таких встречах могли бы принимать участие представители армии или полиции.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt



