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Виленский Вестник

Строительство Лаздинайского бассейна

  • BFL/Paulius Peleckis

Столичная мэрия расторгла прежний договор и будет объявлять новый конкурс на концессию Лаздинайского бассейна. Как пишут Verslo žinios, соглашение расторгается по причине банкротства основного подрядчика.

По данным издания, соглашение расторгается по причине банкротства основного подрядчика Irdaiva (сейчас – Active Construction Management), сообщает BNS. Горсовет решил искать концессионера в июле 2018 года, конкурс был объявлен в апреле 2019 года.

Напомним, что ранее муниципалитет сообщал, что концессионер должен позаботиться об интерьере бассейна, управлять им, администрировать, технически присматривать за ним и за его территорией, ремонтировать помещения. Лаздинайский бассейн с дорожками длиной 50 и 25 м, инфраструктурой для прыжков и подъемным дном строят на месте прежнего олимпийского бассейна, который появился там в советское время. Общая стоимость проекта – 21,8 млн. евро.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt

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