Структура расходов: на что жители тратят деньги

Фото BFL/ Вигинтаса Скарайтиса

Жители тратят большую часть своих денег на жилье и еду — таковы данные, приведенные компанией Euromonitor International на конференции, организованной Литовской ассоциацией недвижимости и развития.

По оценкам экспертов, в случае с Литвой, Польшей, Эстонией и Латвией жители этих стран тратят большую часть своих денег на жилье и еду, а третью позицию занимает транспорт. Расходы на бытовые нужды колеблются от 14 до 24%, продукты питания — от 15 до 23%, транспорт — от 10 до 17%, отдых — от 7 до 11%, отели и питание — от 3 до 10%, алкоголь и табак — 4-8%. В Литве, в частности, люди тратят от 14% до 15% на содержание жилья (аренда, коммунальные услуги, электричество и т. д.), в то время как в Польше этот показатель превышает 20%. Но литовцы тратят на еду гораздо больше, чем поляки — около 23%, в то время как жители Польши тратят на еду на 8% меньше нас — около 15%.

Жители Литвы тратят на жилье около 14% доходов, и во многих случаях эти расходы гораздо меньше по сравнению с расходами жителей других западных стран, например, в Бельгии, Антверпене, люди тратят на жилье около 26% своих доходов, а жители Литвы — 14%.

Информация «ЛК», BNS