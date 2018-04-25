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Происшествия

В школах Кретингского района — наркотические вещества

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

После того, как в школах Кретингского района были обнаружены следы наркотиков, мэр этого самоуправления Антанас Кальнюс обещал провести в них проверки.

«Прямого контакта с детьми не будет, это будет во время уроков, когда учащиеся будут заняты. По школе пройдут обученные собаки, которые проверят шкафчики, раздевалку, места сбора учеников», — сказал А. Кальнюс.

По словам мэра, в 9 из 12 проверенных школ района были обнаружены следы различных наркотических веществ. «Были куплены тесты, с которыми ходили по школе, брали образцы. Тесты показали наличие наркотиков», — сказал он.

О результатах проверок А. Кальнюс сообщил в своем профиле Facebook. Мэр написал, что результаты шокировали его и как отца, и как мэра.

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Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ

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