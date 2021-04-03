Студенты из России смогут уехать учиться в Европу только в 2022 году

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Российские студенты смогут полноценно участвовать в новой программе студенческих обменов Erasmus+ с 2022-го.

Как рассказали «Известиям» в Национальном офисе программы в РФ, в этом году молодые люди смогут присоединиться лишь по нескольким направлениям. Это связано с тем, что новая программа пока находится только в начале запуска. Отбор происходит на фоне пандемии, которая на международные студенческие обмены повлияла принципиально, — из-за COVID-19 их общее число в ЕС сократилось на 70%. Поэтому одним из приоритетов новой Erasmus+ станет частичный перевод образования в цифровой формат.

Erasmus+ — единственная крупная образовательная программа, которая действует между Евросоюзом и Россией при финансировании со стороны ЕС. Как рассказали «Известиям» в Национальном офисе программы в РФ, в этом году страны-партнеры, к которым относится и Россия, смогут принять участие лишь в нескольких ее направлениях. Основные же конкурсы начнутся с 2022 года, отметили в представительстве. При этом многие европейские вузы продолжают работать в режиме офлайн и принимают студентов — набор проводился даже в разгар пандемии COVID-19.

По данным ЕК, с 2014 года в Erasmus+ приняли участие порядка 13,2 тыс. российских студентов, обучение в РФ прошли около 9,8 тыс. граждан Евросоюза. Наибольшей популярностью среди россиян пользуются Германия, Испания, Франция, Италия и Польша, а в приоритете находятся искусство и гуманитарные науки; бизнес, управление, право и политика; социальные науки, журналистика и информационная сфера.