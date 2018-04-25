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Субсидии за простой выплачены 96% компаний Литвы – Л.Кукурайтис

Nuotrauka pixabay.com

Из общего количество запрошенных субсидий за отправленных в простой работников, их получили 96% компаний, сообщил во вторник министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис. 

По словам министра, по поводу субсидий обратились более 12 тыс. компаний, из них 11,7 тыс. уже получили выплаты. Выплаченная сумма составляет почти 10 млн евро.

«Мы по-прежнему призываем предприятия обращаться, ведь в оставшиеся дни апреля еще можно попросить субсидии за март, потом такие заявления можно подавать только за апрель», – сказал Л. Кукурайтис во вторник радиостанции LRT. 

По его словам, выплата субсидий ускорилась, она отстает на один-два дня от подачи прошения.

«Компаниям, которые подали в пятницу, уже все выплачено, сейчас мы работаем с прошениями, поданным в понедельник и в этот день. Само начало с выплатами, следует признать, затянулось, но с конца прошлой недели темп вырос до максимального. Такой темп должен быть обеспечен до самого конца карантина», – сказал министр.

Работодатели, которые объявили простой и в данный момент сохраняют рабочие места, государство выплачивает субсидии в размере 70% зарплаты работников, но не более 1,5 минимальной зарплаты  (910,5 евро до уплаты налогов или 656 евро «на руки»).

Такая выплата выделяется, если работодатель сам согласится выплатить 30% зарплаты и сохранит не менее половины рабочих мест хотя бы в течении трех месяцев с конца выплаты субсидии.  

Не желающие платить часть в 30% зарплаты, получат субсидию в 90%, а 10%  должны будут выделить сами. Однако в данном случае максимальная субсидия составит лишь одну минимальную месячную зарплату (607 евро до уплаты налогов или 437 евро «на руки»), половину рабочих мест работодатели должны сохранить также минимум три месяца. 

Работодатели не получат субсидии, если уволили работников по собственной инициативе, без их вины или не использовали возможность неоплачиваемого отпуска по просьбе работника. 

Самостоятельно работающим лицам на период карантина выделяется  257 евро в месяц. 

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