Суд: договор «Беларуськалия» и LTG представлял угрозу для безопасности страны

Nuotrauka BNS/ Andrius Ufartas

Договор одного из крупнейших белорусских производителей удобрений «Беларуськалий» и Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) о транспортировке через Литву миллионов тонн удобрений представлял угрозу для национальной безопасности страны, объявил суд.

Вильнюсский окружной административный суд в четверг отклонил жалобу «Беларуськалия» на правительство Литвы и Комиссию по координированию охраны важных для обеспечения национальной безопасности объектов.

Внесенный в санкционные списки США и Евросоюза «Беларуськалий» в январе обжаловал в суде решение правительства и комиссии, в соответствии с которыми LTG было указано с 1 февраля расторгнуть долгосрочный договор с «Беларуськалием» о транзите его удобрений через Литву, так как он не соответствует интересам безопасности страны.

Суд констатировал, что в результате оценки соответствия «Беларуськалия» интересам национальной безопасности было признано, что у компании есть повышающие риск или представляющие угрозу для нацбезопасности связи с институциями зарубежных стран или же физическими или юридическими лицами этих государств.

«По сути заявитель не оспаривал его установленные связи с недемократическим режимом Беларуси. Эти выводы обосновывала и представленная заинтересованными институциями информация, а также другие письменные данные дела. Одного лишь этого основания в смысле правового регулирования достаточно для признания сделки не соответствующей интересам национальной безопасности», — говорится в сообщении суда.

Кабмин 12 января утвердил выводы проверяющей сделки стратегических предприятий комиссии о том, что договор между Lietuvos gelezinkeliai и «Беларуськалием» не соответствует интересам нацбезопасности, поэтому с 1 февраля должен быть расторгнут. 1 февраля транзит был остановлен — в прошлом году по железной дороге и через Клайпедский порт было перевезено почти 11 млн тонн белорусских калийных удобрений.

После того, как ЕС 2 марта применил санкции в отношении «Беларуськалия», премьер Ингрида Шимоните сказала, что прежнее решение правительства о прекращении транзита «Беларуськалия» через страну больше не важно.

Транзит удобрений «Беларуськалия» через Литву продолжался еще почти три месяца, несмотря на вступившие в силу 8 декабря санкции США для этого предприятия. Этот транзит от границы с Беларусью до Клайпедского порта осуществлялся более десяти лет и по договору должен был продолжаться до конца 2023 года.

Предприятие железнодорожных грузоперевозок LTG Cargo перевозило в год около 11 млн тонн удобрений «Беларуськалия», которые в Клайпедском порту отгружал контролируемый предпринимателем Игорем Удовицким и «Беларуськалием» Терминал насыпных грузов.

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