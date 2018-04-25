Суд наказал штрафами режиссера и актеров Zero Live Show

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Шальчининкайская палата участкового суда Вильнюсского региона во вторник наказала штрафами актеров и режиссера в связи с рекламой Zero Live Show в храме, однако освободила их от уголовной ответственности.

Актеры Виталий Цололо, Миндаугас Папинигис и Айнюс Сторпиштис наказаны штрафами в размере 1 тыс. евро, а режиссер Эмилис Веливис – 2 тыс. евро штрафа.

Суд решил освободить всех обвиняемых от уголовной ответственности по причине маловажности нарушений, и применить меры уголовного воздействия – штрафы, которые должны будут уплачены в фонд пострадавших лиц.

Заслушать решение суда прибыли лишь Э. Веливис и М. Папинигис.