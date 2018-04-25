Суд наказал штрафами режиссера и актеров Zero Live Show

Шальчининкайская палата участкового суда Вильнюсского региона во вторник наказала штрафами актеров и режиссера в связи с рекламой Zero Live Show в храме, однако освободила их от уголовной ответственности.
Актеры Виталий Цололо, Миндаугас Папинигис и Айнюс Сторпиштис наказаны штрафами в размере 1 тыс. евро, а режиссер Эмилис Веливис – 2 тыс. евро штрафа.
Суд решил освободить всех обвиняемых от уголовной ответственности по причине маловажности нарушений, и применить меры уголовного воздействия – штрафы, которые должны будут уплачены в фонд пострадавших лиц.
Заслушать решение суда прибыли лишь Э. Веливис и М. Папинигис.
Э. Веливис сказал журналистам после суда, что не намерен обжаловать его решение.
Прокурор просил наказать актеров штрафами в размере 7 тыс. евро, а режиссера — в 10 тыс. евро. Гособвинитель считает, что поведение этих лиц помешало молитве верующих, вынудило священника прекратить принятие исповеди.
Актеры и режиссер осуждены за сознательное препятствование отправлению религиозных обрядов или торжеств во время богослужения в прошлом году в Шальчининкском районе страны.
Досудебное расследование было начато после того, как 15 августа прошлого года, в религиозный праздник Жолине (Вознесения Богоматери — ред.) в костел в местечке Тургяляй зашло трое мужчин, переодетых священниками — актеры Виталий Цололо, Миндаугас Папинигис и Айнис Сторпирштис.
Они стали рассказывать на польском языке о предстоящем в октябре на вильнюсской арене Siemens мероприятии, предлагать и раздавать собравшимся на службу верующим самокрутки.
В обвинительном акте говорится, что организаторы и исполнители рекламной акции намеренно и сознательно готовились помешать отправлению религиозных обрядов в этом костеле, в который ходит много верующих польского происхождения.BNS
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