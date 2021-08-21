Суд повторно остановил конкурс на закупку спасательного судна для армии

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По просьбе входящего в контролируемую эстонским концерном BLRT Grupp клайпедскую группу Vakaru laivu gamykla (VLG) предприятия Vakaru Baltijos laivu statykla (VBLS) суд уже второй раз подряд в этом году временно остановил объявленный Вооруженными силами (ВС) Литвы конкурс на покупку судна для ликвидации инцидентов с загрязнениями и для проведения спасательных операций в Балтийском море стоимостью 40 млн евро.

Вильнюсский окружной суд (ВОС) на прошлой неделе применил временные меры защиты – впервые они были применены в начале января. VBLS теперь просит суд отменить решение ВС заново оценить и уточнить их предложение.

Глава Юридического департамента VLG Андрюс Дигрис говорит, что на конкурсе сложилась нерядовая ситуация, потому что из него удалены уже два победителя.