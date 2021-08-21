Суд повторно остановил конкурс на закупку спасательного судна для армии

По просьбе входящего в контролируемую эстонским концерном BLRT Grupp клайпедскую группу Vakaru laivu gamykla (VLG) предприятия Vakaru Baltijos laivu statykla (VBLS) суд уже второй раз подряд в этом году временно остановил объявленный Вооруженными силами (ВС) Литвы конкурс на покупку судна для ликвидации инцидентов с загрязнениями и для проведения спасательных операций в Балтийском море стоимостью 40 млн евро.
Вильнюсский окружной суд (ВОС) на прошлой неделе применил временные меры защиты – впервые они были применены в начале января. VBLS теперь просит суд отменить решение ВС заново оценить и уточнить их предложение.
Глава Юридического департамента VLG Андрюс Дигрис говорит, что на конкурсе сложилась нерядовая ситуация, потому что из него удалены уже два победителя.
«В первом случае суд удовлетворил просьбу VBLS и признал неподходящим объявленное победителем предложение финских компаний. Во втором случае Министерство обороны по собственной инициативе и, по нашей оценке, незаконно устранил из конкурса VBLS. Очень похоже, что эта история закончится тем, что Литва просто останется без нового судна для спасательных операций и ликвидации (последствий — ред.) загрязнений», – сказал BNS А. Дигрис.
В мае Апелляционный суд отменил принятое армией в ноябре прошлого года решение о признании победителем конкурса консорциум финских судостроительного предприятия Uudenkaupungin Tyoevene и компании по производстве судового электрооборудования Telesilta (она принадлежит Harju Elekter Group).
Суд указал ВС дать новую оценку предложениям участников конкурса.
ВС Литвы осенью 2019 года сообщили, что получили на конкурсе семь предложений от литовских и зарубежных строительных компаний. Тогда рассчитывали подписать договор стоимостью примерно 39,6 млн евро о покупке нового судна в 2019 году, позже – в 2020 году, а само судно приобрести в 2022-2023 годах.
Как сообщает Минобороны, новое судно нужно потому, что использующееся для этих целей сейчас судно Sakiai и его оборудование устарели, не позволяют эффективно выполнять задачи.