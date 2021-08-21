В Гренландии впервые за 70 лет прошел дождь

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В ледниках Гренландии зафиксировано аномальное явление. Температура поднялась выше нуля и спровоцировала дождь, который стал первым со времен постоянных наблюдений в 1950 году. Об этом сообщает CNN.

За минувшие выходные температура на леднике в Гренландии поднялась выше нуля. Данное явление стало третьим за десятилетие. Впоследствии на ледяную поверхность выпало семь миллиардов тонн воды.

Это спровоцировало рекордное количество потерянного льда, которое превысило годовую норму в семь раз.