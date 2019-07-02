Суд заблокировал выделение средств на стену Трампа

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Федеральный суд американского штата Калифорния заблокировал выделение средств Пентагона на строительство стены на границе США с Мексикой. Об этом сообщило издание Voice of America.

Суд постановил, что 2,5 миллиарда долларов из средств министерства обороны не могут быть использованы на строительство стены, как планировал Белій дом. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении оспорить решение суда.

«Мы немедленно подаем апелляцию и мы думаем, что выиграем ее. Не было никаких причин, по которым это должно было случиться», − заявил американский лидер журналистам на саммите G20 в Осаке.

Напомним, строительство стены было одним из основных предвыборных обещаний Трампа. После бюджетного кризиса в начале 2019 года президент США был вынужден уступить Конгрессу, который не выделил запрошенные им средства на стену.

При этом он решил перераспределить на строительство средства, одобренные на использование в иных целях, и для этого ввел режим чрезвычайного положения на южной границе страны.

Ряд американских штатов оспорил решение президента.

Photo by Gage Skidmore on Foter.com / CC BY-SA