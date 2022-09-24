Сурвила: участие соратников Паляцкиса в российском «спектакле» говорит о кризисе Кремля

«Участие такой публики в незаконном и отчаянном российском спектакле с исполнением ролей клоунов-неудачников и полезных идиотов лишь показывает, в какой международной изоляции и глубоком кризисе жанра оказался кремлевский режим», — указал вице-министр иностранных дел в комментарии для BNS.

«Мы не сомневаемся, что правоохранительные органы дадут объективную оценку этим действиям «наблюдателей» в юридическом аспекте, а мы будем добиваться, чтобы международное сообщество ответило на такие действия Кремля увеличением помощи Украине и ужесточением санкций против России», — отметил Сурвила.

Оба упомянутых лица объявили в социальных сетях о своих планах ехать на оккупированные Россией территории «для наблюдения за референдумом».

В настоящее время прокуратура проводит два досудебных расследования, связанных с организацией Паляцкиса. Одно из них проводится по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за помощь другому государству в действиях против Литвы.

Другое расследование проводится относительно подписи Паляцкиса на учредительных документах вышеупомянутой организации. Они были подписаны Паляцкисом, когда он уже отбывал наказание за шпионаж в Каунасском следственном изоляторе.

В четырех оккупированных Москвой регионах Украины в пятницу началось фиктивное голосование о присоединении к России, которое Киев и его союзники осудили как незаконный захват земель.

Российские государственные СМИ сообщают, что это голосование закончится во вторник.

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