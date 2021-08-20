Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 537, зафиксировано 4 смерти

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 537 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались 4 человека, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Департамент статистики сообщил, что умершие были в возрасте 40-79 лет.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 261,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 4,1%.