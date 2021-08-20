В Тракай проходит седьмой Российский форум

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В местечке Паунгуряй Тракайского района проходит седьмой вильнюсский Российский форум.

Во время форума будут обсуждаться приближающиеся выборы в Госдуму и положение с правами человека в России.

Во время дискуссий будут обсуждаться тенденции развития России, темы борьбы с пропагандой, другие актуальные вопросы, сообщил МИД Литвы.