В Афганистане паранджа подорожала в десять раз

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В Афганистане женщины вынуждены проводить часы в очередях, чтобы купить паранджу. Стоимость этого предмета гардероба после прихода талибов к власти подорожала в среднем в 10 раз, сообщает агентство ISNA со ссылкой на местных жительниц.

Одна из женщин рассказала агентству, как провела несколько часов в очереди к банкомату, чтобы снять средства на покупку паранджи. «Паранджа — редкость. У меня есть одна или две на трех женщин в семье. Возможно, вместо этого мы сошьем из простыни какой-нибудь хиджаб», — заявила она.

Женщина также рассказала, что никто в Кабуле не ожидал, что столица падет так быстро. Все думали, что столица сможет сопротивляться в течение года или дольше.