В Литве планируется учредить аналитическое подразделение НАТО – Г. Науседа

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Президент Гитанас Науседа заявил, что после решения США о выводе войск из Афганистана и возникновению там гуманитарного кризиса необходимо укреплять международную безопасность.

Он отметил, что одним из элементов такого укрепления будет планируемое аналитическое подразделение НАТО в Литве.

«Мы чувствуем себя в безопасности, поддерживаем тесные контакты с союзниками по НАТО, с США, однако сегодня нам очень важно решать вопросы собственной безопасности — они будут решаться оперативно и незамедлительно», — в четверг сказал Г. Науседа в передаче госканала LRT «Тема дня».