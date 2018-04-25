Свое послание Европе Джордж Сорос уместил в три буквы

Послание Европе американского миллиардера Джорджа Сороса, который недавно отметил 90-летие, могло бы уместиться в три буквы — SOS. Об этом он сказал в интервью влиятельной немецкой газете Die Welt.

Опасный сезон отпусков

«Сейчас вся Европа наслаждается отпусками. Не исключено, что связанный с этим туризм приведет к новой волне заболевания, — предупреждает Сорос. — Если поискать параллели в истории, то напрашивается эпидемия испанского гриппа 1918 года. Она проходила в три волны, причем вторая унесла самое большое количество жизней. С тех пор достигнуты огромные успехи в эпидемиологии и вообще в науках, связанных со здравоохранением, и я убежден, что повторения прежних ошибок можно избежать. Но для начала необходимо распознать опасность второй волны и немедленно принять меры по ее предотвращению. Я — не специалист в области эпидемиологии, но и мне ясно, что люди, пользующиеся общественным транспортом, должны носить маски и соблюдать другие меры предосторожности.

ЕС нужны «вечные облигации»

Помимо этого, Европа стоит перед другой экзистенциальной проблемой: у нее нет денег, чтобы бороться с двойной опасностью, исходящей от вируса и от изменения климата. Оглядываясь назад, нужно признать, что последняя встреча Совета Европы была полным провалом. Курс, на который встал Европейский союз, принесет мало денег, да и те поступят слишком поздно. Это вновь подводит меня к идее «вечных облигаций». По моему мнению, страны «экономной пятерки» (Австрия, Нидерланды, Дания, Швеция и Финляндия — прим Freecity.lv) должны понять: вместо того, чтобы сопротивляться этой идее, они должны стать ее горячими приверженцами. Только если удастся переубедить «пятерку», выпущенные ЕС «вечные облигации» станут привлекательными для инвесторов. При этом эти облигации не угрожают существованию Европейского союза. Его развал стал бы страшной потерей не только для Европы, но и для всего мира. А это не только вообразимо, но и вполне реально.

Евросоюз намного более уязвим, чем США

По мнению Сороса, Евросоюз намного более уязвим, чем США, потому что он представляет собой сообщество со многими проблемами.

«Есть много правителей и движений, отрицающих основополагающие ценности, на которых базируется Европейских Союз, — поясняет миллиардер. — В двух странах они уже взяли бразды правления в свои руки: Виктор Орбан в Венгрии и Ярослав Качиньский в Польше. При этом Польша и Венгрия получают больше всего средств из структурного фонда, распределяемого ЕС.

Но самые серьезные опасения у меня вызывает Италия. Очень популярный и настроенный антиевропейски политик Маттео Сальвини уверенно двигался вперед, пока не переоценил свой успех и не развалил правительство. Это была фатальная ошибка: его популярность тает. Но на его место встала Джорджа Мелони из «Братьев Италии», личность еще более экстремистски настроенная. Существующая сейчас правительственная коалиция крайне слаба. Они держатся друг за друга только потому, чтобы не хотят допустить новых выборов, которые вновь выиграют антиевропейские силы. И это страна, которая когда-то была страстным поборником объединенной Европы! Было время, когда люди доверяли ЕС больше, чем собственному правительству. Но теперь, как показывают опросы общественного мнения, число сторонников объединенной Европы сокращается, так же как и количество тех, кто выступает за то, чтобы их страна осталась в еврозоне. Но Италия — один из самых больших членов сообщества, она важна для Европы. Я не могу себе представить ЕС без Италии. Большой вопрос, сможет ли ЕС оказать Италии помощь в достаточной мере».

Главная опасность — Китай

Основным же внешнеполитическим врагом Европы Сорос называет Китай.

«Раньше самым большим врагом ЕС была Россия, но теперь Китай ее превзошел — отметил он. — Россия контролировала Китай до тех пор, пока президент Никсон не понял, что открытость и возрождение Китая ослабит коммунизм как в Советском Союзе, там и в остальном мире. Да, он лишился власти, но он и Киссинджер были великими стратегами. Их решение привело к большим реформам Дэн Сяопина. Сегодня же ситуация совершенно иная. Китай занял ведущие позиции в области искусственного интеллекта. А искусственный интеллект производит контрольные инструменты, которые идут на пользу закрытому обществу и представляют опасность для существования открытого общества. Современный Китай — это значительно более серьезная угроза для открытого общества, чем Россия. В Соединенных Штатов все политические силы едины во мнении, что Китай стал стратегическим соперником США».