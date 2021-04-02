Театральные премии – деятелям искусства

Фото Мартинаса Алексы/lrkm.lrv.lt

27 марта, в Международный день театра, на сцене Литовского национального театра оперы и балета прошла традиционная церемония награждения лучших работ театров Литвы за 2020 год. Министерство культуры Литвы вручило премии и памятные знаки – «Золотой сценический крест», «Серьгу Бориса Даугуветиса» и Премию благодарности лучшим мастерам искусства.

«Я хочу поблагодарить вас за то, что даже в таких сложных обстоятельствах вы остаетесь творцами. Поддерживали связь со своими зрителями и слушателями. Искали новые творческие формы. Спасибо за этот праздник, который, несмотря на все трудности, по-прежнему остается большим событием», – сказал министр культуры Симонас Кайрис, приветствуя театральную общественность.

«Золотым сценическим крестом» награждены:

режиссер Далюс Абарис за постановку оперы «Летучий голландец» (Клайпедский государственный музыкальный театр);

актриса Айсте Заботкайте за роль Алисы в спектакле «Алиса» (Литовский национальный драматический театр);

актер Сергей Иванов за роль Жака Аустерлица в спектакле «Аустерлиц» (Государственный молодежный театр);

труппа актеров спектакля «Республика» (Литовский национальный драматический театр и Münchner Kammerspiele);

художник-постановщик Лаурина Лиепайте – за сценографию спектаклей «Алиса» (Литовский национальный драматический театр) и «Сапожники» (Каунасский национальный драматический театр и театр «Утопия»);

создатель видеопроекций Микас Жукаускас за видеопроекции к спектаклю «Аустерлиц» (Государственный молодежный театр);

композитор Артурас Бумштейнас за музыку к спектаклям «Аустерлиц» и «Метод Урбанчичюса» (Государственный молодежный театр);

солистка Йоана Гедминтайте – за роль Анны Болейн в опере «Анна Болейн» (Литовский национальный театр оперы и балета);

солист Тадас Гирининкас за роль Даланда в опере «Летучий голландец» (Клайпедский государственный музыкальный театр) и роль Генриха в опере «Анна Болейн» (Литовский национальный театр оперы и балета);

хореограф Эрика Визбарайте за хореографию исследовательского танцевального спектакля «Апноэ»;

танцовщица Мария Ивашкявичюте за роль в танцевальном спектакле «Блуждающие дюны» (Театр танца Шейко);

танцовщик Нильс Клаэс за роли в танцевальных постановках «i (aš)» (Театр танца Шейко и труппа Мацея Кузьминского) и «Блуждающие дюны» (Театр танца Шейко);

молодой художник-драматург Лауринас Адомайтис за драматургию к спектаклю «Алиса» (Литовский национальный драматический театр).

Спектакль «Большой взрыв» (Клайпедский театр кукол и «Itim Ensemble») был признан лучшим в категории для детей и юношества.

Премия в категории «Театр, устойчивый к пандемии» присуждена онлайн-(анти) утопии «# PROTESTAS» (режиссер Жильвинас Вингелис, «Kosmos Theatre»).

Благодарность за многолетний вклад в сценическое искусство вручена театральной артистке Янине Малинаускайте.

«Серьга Бориса Даугуветиса» была вручена создателям спектакля «Дышим вместе» за соединение социальной и художественной смелости (Русский драматический театр Литвы). В проекте «Дышим вместе» принимали участие девять белорусских художников и шесть актеров РДТЛ – Александра Метальникова, Евгения Гладий, Евгения Русакова, Дмитрий Денисюк, Виктория Алюконе-Мирошникова, Андрюс Даряла.

Напомним, что претендентов на премию «Золотой сценический крест» имеют право предлагать профессиональные театры, различные творческие ассоциации, союзы, а также физические лица.

Из-за пандемии церемония награждения проходила без зрителей, трансляцию которой можно было видеть на телеканале LRT, в Facebook и на YouTube-канале. В этом году на премию были номинированы 75 театральных деятелей.

Информация «ЛК»