У столицы – свой музей

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

На минувшей неделе выставкой «От мясной лавки до музея. История одного дома» открылся Вильнюсский городской музей. Музей ждал своего открытия целое столетие. Впервые идея его создания возникла еще в 1912 году.

Несколько сотен лет в этом здании действовал Вильнюсский христианский цех мясников, располагались мясные лавки, различные магазины. После Второй мировой войны здесь поселились новые жильцы. В 90-е годы первый этаж снова стал местом коммерческой деятельности.

Музей предлагает не только побывать на выставке, но и посетить читальный зал, книжный магазин и кафе. Для посещения музея надо зарегистрироваться на его интернет-сайте.

Информация «ЛК», vilnius.lt