Тенденции расхода питьевой воды

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Во время карантина изменился ритм жизни и вместе с ним — привычки потребителей. Крупнейший в Литве поставщик питьевой воды Vilniaus vandenys представил данные потребления воды в период карантина. Из трех балтийских столиц только Вильнюс потребляет централизованно подаваемую из подземных источников воду.

Во время карантина жители Литвы из офисов перебрались в свои дома и квартиры, некоторые из них фиксировали рост количества использованного электричества и воды. Особенно это стало заметно для тех, кто до карантина предпочитал обедать и ужинать не дома и поэтому платил за коммунальные услуги немного.

По данным компании Vilniaus vandenys, если обычно за день в литовской столице и близлежащих районах используется около 94 тысяч кубометров воды, то во время карантина этот объем снизился на 7 процентов.

В середине карантина компания водоснабжения зафиксировала пятипроцентное падение потребления, а к концу режима ограничений оно достигло семи процентов. Самый сильный спад потребления наблюдался в центре столицы – в Старом городе и Науяместисе, где наиболее развит сектор услуг, а вот в спальных районах потребление воды, наоборот, увеличилось. Больше всего оно выросло в таких районах, как Кальненай, Гульбинай, Веркяй и Траку Воке.

Как отметил директор службы по работе с клиентами Vilniaus vandenys Саулюс Савицкас, подобные изменения связаны с изменившимися жизненными обстоятельствами людей в карантинный период. Поскольку рестораны, отели и другие заведения, которые сконцентрированы в центральной части столицы, приостановили работу, потребление воды, естественно, снизилось. А жители, которые проводили дома больше времени, чем обычно, использовали воды больше, особенно в районах с многоэтажной застройкой.

Кроме того, из-за изменившейся финансовой ситуации и у жителей, и у компаний на фоне пандемии коронавируса Vilniaus vandenys чаще стала получать просьбы отсрочить платежи. Всего в компанию обратились 82 юридических лица и 77 физических. Задолженность юридических лиц перед Vilniaus vandenys составляет почти 84 тысячи евро. Долги частных потребителей гораздо ниже – от нескольких евро до нескольких десятков евро, а общий долг физических лиц перед компанией составил около 3 тысяч евро.

Как отметил С. Савицкас, обычно долги за водоснабжение и канализацию гораздо меньше, чем за отопление, поскольку меньшие суммы жители оплачивают быстрее. Также, по словам менеджера, об отсрочке платежей часто просили пожилые люди – но не потому, что у них нет денег, а потому, что у них были трудности с внесением средств во время карантина.

Из-за сложной ситуации на фоне пандемии пользователи могут внести платежи без всяких санкций до 31 августа. По данным Vilniaus vandenys, уже сейчас выплачено 73 процента долгов.

Информация «ЛК»