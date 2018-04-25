default image
Увольняются педагоги

Подробнее...
default image
Продажи автомобилей

Подробнее...
default image
Отдохнуть за 200 евро

Подробнее...
default image
Демографический кризис

Подробнее...
default image
Одноразовые выплаты на детей

Подробнее...
default image
«Миссия: чистое лето»

Подробнее...
default image
В Грюнвальдской битве победила общность народов

Подробнее...
default image
Экономика растет вместе с ценами

Подробнее...
default image
Снизилась базовая цена тепловой энергии

Подробнее...
default image
Отказаться от пластиковых пакетов

Подробнее...
default image
Коронавирус: группы риска

Подробнее...
default image
Коронавирус находит лазейки

Подробнее...
default image
Исторический «небоскреб» передан городу

Подробнее...
default image
Европол раскрыл масштабную сеть фальшивомонетчиков

Подробнее...
default image
Преподобномученики Антоний Супрасльский и Павел Виленский

Подробнее...
default image
Литва в числе лидеров по неравенству доходов

Подробнее...
default image
Альтернативы тюремному заключению

Подробнее...
default image
Общественный транспорт столицы

Подробнее...
default image
Тенденции расхода питьевой воды

Подробнее...
default image
Очереди в детсад

Подробнее...
default image
Безумные приключения на Карибах

Подробнее...
default image
Наш малыш

Подробнее...
default image
Все реестры и системы, находящие в ведении Минюста Литвы, действуют

Подробнее...
default image
Из-за проблем в e.sveikata проверенные на мобильных пунктах не получают сообщений

Подробнее...
default image
Крупнейший автобусный перевозчик Европы объявил об остановке деятельности

Подробнее...
default image
Минздрав снижает показатель заболеваний COVID-19 до 16 случаев на 100 тыс. населения

Подробнее...
default image
В РФ запустили упрощенное получение гражданства

Подробнее...
default image
В ЕС считают "маловероятным" подписание торгового соглашения с Британией

Подробнее...
default image
Общество понесло моральный урон от стирания записи совещания Кабмина– Д. Радзявичюс

Подробнее...
default image
Жители Гонконга смогут получить британское подданство с 2021 года

Подробнее...
default image
Linava: въезда в Литву из Беларуси ожидают 1,1 тыс. грузовых автомобилей

Подробнее...
default image
МВФ получил заявки от 41 страны на участие в инициативе по приостановке выплат задолженностей

Подробнее...
default image
На следующей неделе будет рассмотрен вопрос об обязательном ношении масок

Подробнее...
default image
В Клайпеде проходит традиционный Праздник моря – без шествий

Подробнее...
default image
Европарламент отверг компромиссный проект бюджета ЕС

Подробнее...
default image
ООН призвала ввести базовый доход из-за пандемии

Подробнее...
default image
В Вильнюсе министры культуры стран Балтии откроют художественную выставку

Подробнее...
default image
В Литве подтверждены 26 новых случаев коронавируса, общее количество – 1986

Подробнее...
default image
Россия будет открывать границы со странами на основе взаимности

Подробнее...
default image
Реестровый центр: портал e.sveikata еще не действует

Подробнее...
TOP,Виленский Вестник

Тенденции расхода питьевой воды

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Во время карантина изменился ритм жизни и вместе с ним — привычки потребителей. Крупнейший  в Литве поставщик питьевой воды Vilniaus vandenys представил данные потребления воды в период карантина. Из трех балтийских столиц только Вильнюс потребляет централизованно подаваемую из подземных источников воду.

Во время карантина жители Литвы из офисов перебрались в свои дома и квартиры, некоторые из них фиксировали рост количества использованного электричества и воды. Особенно это стало заметно для тех, кто до карантина предпочитал обедать и ужинать не дома и поэтому платил за коммунальные услуги немного.

По данным компании Vilniaus vandenys, если обычно за день в литовской столице и близлежащих районах используется около 94 тысяч кубометров воды, то во время карантина этот объем снизился на 7 процентов.

В середине карантина компания водоснабжения зафиксировала пятипроцентное падение потребления, а к концу режима ограничений оно достигло семи процентов. Самый сильный спад потребления наблюдался в центре столицы – в Старом городе и Науяместисе, где наиболее развит сектор услуг, а вот в спальных районах потребление воды, наоборот, увеличилось. Больше всего оно выросло в таких районах, как Кальненай, Гульбинай, Веркяй и Траку Воке.

Как отметил директор службы по работе с клиентами Vilniaus vandenys Саулюс Савицкас, подобные изменения связаны с изменившимися жизненными обстоятельствами людей в карантинный период. Поскольку рестораны, отели и другие заведения, которые сконцентрированы в центральной части столицы, приостановили работу, потребление воды, естественно, снизилось. А жители, которые проводили дома больше времени, чем обычно, использовали воды больше, особенно в районах с многоэтажной застройкой.

Кроме того, из-за изменившейся финансовой ситуации и у жителей, и у компаний на фоне пандемии коронавируса Vilniaus vandenys чаще стала получать просьбы отсрочить платежи. Всего в компанию обратились 82 юридических лица и 77 физических. Задолженность юридических лиц перед Vilniaus vandenys составляет почти 84 тысячи евро. Долги частных потребителей гораздо ниже – от нескольких евро до нескольких десятков евро, а общий долг физических лиц перед компанией составил около 3 тысяч евро.

Как отметил С. Савицкас, обычно долги за водоснабжение и канализацию гораздо меньше, чем за отопление, поскольку меньшие суммы жители оплачивают быстрее. Также, по словам менеджера, об отсрочке платежей часто просили пожилые люди – но не потому, что у них нет денег, а потому, что у них были трудности с внесением средств во время карантина.

Из-за сложной ситуации на фоне пандемии пользователи могут внести платежи без всяких санкций до 31 августа. По данным Vilniaus vandenys, уже сейчас выплачено 73 процента долгов.

Информация «ЛК»                                     

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.