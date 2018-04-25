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TOP,Энергетика

Тернистый путь к энергетической независимости

Фото из открытых источников

Превратившись в одночасье в начале 2010 года, после полной остановки советской Игналинской АЭС, из экспортера электроэнергии в ее импортера, Вильнюс начал искать пути к энергетической независимости. Развеялись амбициозные мечты о возведении собственной новой АЭС. Сейчас на повестке дня — выход из единой энергетической системы Беларуси, России и стран Балтии (БРЭЛЛ). 

В 2018 году Литва, Латвия, Эстония, а также Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей стран Балтии с сетями континентальной Европы. Ожидается, что окончательно Балтийские республики должны будут выйти из энергокольца БРЭЛЛ и подключиться к европейской энергосистеме к 2025 году.

Еврокомиссия (ЕК) выделила на второй этап синхронизации энергосетей Балтийских стран с материковой Европой 720 млн евро, из которых Литве предназначен 301 млн евро, и министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас оценил этот шаг как беспрецедентную помощь, сообщает BNS. 

«Это беспрецедентная помощь, которой в рамках Европейского инструмента инфраструктурных сетей еще не получал ни один проект», — сказал Ж. Вайчюнас. 

Из финансовой помощи в объеме 720 млн евро из Европейского инструмента инфраструктурных сетей на создание морского соединения Harmony Link Литвы и Польши выделено 493 млн евро, на оборудование синхронных компенсаторов в Литве, Латвии и Эстонии — 166,5 млн евро. Остальная часть пойдет на модернизацию и развитие необходимых для Harmony Link сетей.

Для финансирования реализуемых в Литве проектов предназначается сумма в 301 млн евро.

По словам министра, договор финансирования должен быть подписан в следующем году. 

В мае энергопередающие компании Литвы, Латвии, Эстонии и Польши подали совместную заявку на сумму 1,22 млрд евро в ЕК. Литва запросила 462 млн евро, Латвия – 100 млн евро, Эстония – 111 млн, Польша – 521 млн евро.

Между тем после долгих переговоров Литве, Латвии и Эстонии, которые ранее договорились о бойкоте электроэнергии из Беларуси после запуска там Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), удалось выработать общую методику по торговле электроэнергией — в нее, как и просила Литва, включена система гарантирования происхождения электроэнергии.

Напомним, что Литва является активным критиком БелАЭС, подчеркивающим необходимость соблюдать все требования по обеспечению безопасности. Минск отвергает критику.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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