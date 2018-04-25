Важнейшие события в минувшие выходные в Литве

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Парламентские выборы:

* К 16 часам на парламентских выборах в Литве проголосовали 26,21% избирателей, общая активность вместе с голосовавшими досрочно составляет 37,86%.

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

*После получения десятков жалоб о невозможности голосования на дому от находящихся в изоляции, Главная избирательная комиссия (ГИК) обещала сделать все, чтобы им были предоставлены такие возможности. «Избирательные комиссии готовы сделать все, чтобы граждане, находящиеся в изоляции по тем или иным причинам (…) получили возможность голосовать. Прилагаются максимальные усилия», – пообещала председатель Главной избирательной комиссии Лаура Матьешайтите.

*Из-за мер превенции распространения коронавируса на некоторых участках образовались длинные очереди. Все избиратели обязаны носить маски, их потоки регулируются, а бюллетени большинство заполняет собственными принесенными ручками.

* Президент Гитанас Науседа заявил, что надеется, что с новым сеймом будет проще договориться и в нем будет меньше толкотни между депутатами, что выборы будут успешными для политических сил «которым не потребуется объяснять все с нуля, что такое государство благополучия».

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

* Премьер-министр Саулюс Сквярнялис сказал, что результаты голосования будут оценкой работы возглавляемого им правительства. Обращая внимание на быстрое восстановление экономики, премьер подчеркнул, что пандемия также «обнажила проблемы и дела», которые придется выполнять уже новому правительству.

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Ситуация с коронавирусом:

* В субботу в Литве был установлен новый рекорд заражений коронавирусом – выявлено 205 новых случаев. В воскресенье же было сообщено о 160 случаях. За выходные не были выявлены новые смерти от COVID-19.

Прочие события:

* Проживающая в Литве бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская сообщила, что впервые за четыре месяца пообщалась по телефону с находящимся в заключении в Минске супругом Сергеем. Встречу А. Лукашенко с политзаключенными она назвала победой протестующих, однако одновременно предупредила, что режим пытается навязать оппозиции повестку конституционной реформы.

*В Вильнюсе и в десятке крупных городов Литвы в субботу прошли шествия солидарности с женщинами Беларуси.