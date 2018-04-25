default image
Сколько нужно зарабатывать, чтобы хватало на жизнь?

Подробнее...
default image
Повседневная жизнь без автомобиля

Подробнее...
default image
Подсчет голосов на выборах в сейм займет больше времени, чем обычно

Подробнее...
default image
Новый список компенсируемых лекарств

Подробнее...
default image
Важнейшие события в минувшие выходные в Литве

Подробнее...
default image
Тернистый путь к энергетической независимости

Подробнее...
default image
Табу на дым

Подробнее...
default image
«Утопия» в Русском драматическом театре

Подробнее...
default image
Где утилизировать автомобиль и получить компенсацию

Подробнее...
default image
Указатель улицы – на молдавском языке

Подробнее...
default image
Осенью – экономическая весна, но не для всех

Подробнее...
default image
Правила посещения пациентов

Подробнее...
default image
Склоны горы Гядиминаса изучают геологи

Подробнее...
default image
Оружием мошенников стали интернет, телефон

Подробнее...
default image
Госдолг Литвы стал рекордным

Подробнее...
default image
Зарплаты растут несмотря на пандемию

Подробнее...
default image
Новый культурный комплекс Вильнюса

Подробнее...
default image
Расценки на услуги Центра регистров

Подробнее...
default image
Подготовка к отопительному сезону

Подробнее...
default image
Последствия коронавируса

Подробнее...
default image
Зафиксирован самый теплый сентябрь

Подробнее...
default image
Граница Литвы под видеонаблюдением

Подробнее...
default image
Дипломатические шаги Минска

Подробнее...
default image
Безработица: Литва - в антилидерах

Подробнее...
default image
Площадь раздора

Подробнее...
default image
Между жизнью и смертью

Подробнее...
default image
Приглашает Vilnius Jazz

Подробнее...
default image
Концерт Бориса Гребенщикова обязательно состоится

Подробнее...
default image
Вячеслав Чешский. Кирилл и Мария, родители Сергия Радонежского

Подробнее...
default image
Бим

Подробнее...
default image
Финансовые последствия карантина ощутила половина жителей – опрос

Подробнее...
default image
Макей и Боррель обсудили перспективы отношений между Беларусью и ЕС

Подробнее...
default image
В Великобритании авиапассажиры получают первые цифровые ковид-паспорта

Подробнее...
default image
Прокуроры не будут защищать общественный интерес по делу о заимствованиях 2009-2012 годов

Подробнее...
default image
Власти США готовятся к возможным беспорядкам в день президентских выборов

Подробнее...
default image
Пункт погранконтроля Мядининкай будет реновирован за 24 млн евро

Подробнее...
default image
Антирекорды по всей Европе. Ситуация с Covid

Подробнее...
default image
DPD Lietuva за 3 млн евро закупит 50 электромобилей

Подробнее...
default image
У акционеров Kesko Senukai разногласия по развитию предприятия и управлению им

Подробнее...
default image
Беларусь ожидает транш от России

Подробнее...
TOP,Выборы,Новости,Общество

Важнейшие события в минувшие выходные в Литве

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Парламентские выборы: 

* К 16 часам на парламентских выборах в Литве проголосовали 26,21% избирателей, общая активность вместе с голосовавшими досрочно составляет 37,86%.

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

*После получения десятков жалоб о невозможности голосования на дому от находящихся в изоляции, Главная избирательная комиссия (ГИК) обещала сделать все, чтобы им были предоставлены такие возможности. «Избирательные комиссии готовы сделать все, чтобы граждане, находящиеся в изоляции по тем или иным причинам (…) получили возможность голосовать. Прилагаются максимальные усилия», – пообещала председатель Главной избирательной комиссии  Лаура Матьешайтите.

*Из-за мер превенции распространения коронавируса на некоторых участках образовались длинные очереди. Все избиратели обязаны носить маски, их потоки регулируются, а бюллетени большинство заполняет собственными принесенными ручками. 

* Президент Гитанас Науседа заявил, что надеется, что с новым сеймом будет проще договориться и в нем будет меньше толкотни между депутатами, что выборы будут успешными для политических сил «которым не потребуется объяснять все с нуля, что такое государство благополучия». 

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

* Премьер-министр Саулюс Сквярнялис сказал, что результаты голосования будут оценкой работы возглавляемого им правительства. Обращая внимание на быстрое восстановление экономики, премьер подчеркнул, что пандемия также «обнажила проблемы и дела», которые придется выполнять уже новому правительству. 

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Ситуация с коронавирусом:

* В субботу в Литве был установлен новый рекорд заражений коронавирусом – выявлено 205 новых случаев. В воскресенье же было сообщено о 160 случаях. За выходные не были выявлены новые смерти от  COVID-19.

Прочие события:

* Проживающая в Литве бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская сообщила, что впервые за четыре месяца пообщалась по телефону с находящимся в заключении в Минске супругом Сергеем. Встречу А. Лукашенко с политзаключенными она назвала победой протестующих, однако одновременно предупредила, что режим пытается навязать оппозиции повестку конституционной реформы. 

*В Вильнюсе и в десятке крупных городов Литвы в субботу прошли шествия солидарности с женщинами Беларуси.  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.